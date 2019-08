Recuperado el cadáver de un hombre en la presa de Cecebre

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 70 años ha sido recuperado del agua en el embalse de Cecebre, según ha informado este mediodía el 112. Efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil del Concello de Cambre acudieron para rescatar el cadáver del agua después de que unas personas que acudían al entorno de la presa para avistar aves dieran el aviso, alrededor de las 11.00 horas.



El servicio de emergencias 112 Galicia señala en twitter que las autoridades investigan las circunstancias de este suceso. Al lugar acudieron además profesionales de servicios sanitarios y efectivos de la Policía Local de Cambre y de la Guardia Civil.





#AXEGAInforma de que o corpo sen vida dun home foi recuperado polo Servizo Municipal de Protección Civil na presa de Cecebre, no @ConcelloCambre. Tamén interveñen: Policía Local, servizos sanitarios e @guardiacivil. As forzas da orde tratan de aclarar as circunstancias do suceso. pic.twitter.com/LsHfzHYMIG