La Xunta cuestiona la planta de residuos proyectada en Soñeiro por su impacto

La Consellería de Medio Ambiente ha emitido un informe en el que ordena someter al trámite de evaluación del impacto ambiental el proyecto de instalación de una planta de valorización y almacenamiento de residuos de construcción y demolición en Soñeiro. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental toma esta decisión al entender que la instalación de esta planta de residuos de origen industrial y urbano "va a producir efectos significativos sobre el medio ambiente".

Como ya informó este diario, se trata de un proyecto promovido por el empresario Avelino Ares en una parcela de 13.232 metros cuadrados que el plan general califica como suelo urbanizable y que ocupa terrenos de Soñeiro, en Sada, y en menor medida de Lubre, en Bergondo.

Los terrenos se emplazan en un ámbito ocupados por naves y una serie de pequeñas construcciones e instalaciones dedicadas al sector del transporte, excavación, demolición o limpiezas industriales que fueron levantadas al margen del planeamiento. Sus propietarios iniciaron hace años la tramitación de un plan de sectorización para regularizar el ámbito.

La Xunta cuestiona el emplazamiento y advierte en su informe que en la parcela en la que está proyectada la planta no se admiten como usos provisionales los industriales, por lo que "la actividad que se pretende implantar no se ajusta a la normativa urbanística vigente". La Dirección Xeral de Calidade Ambiental apela también a la "incidencia paisajística" del plan. Sus observaciones van en la línea de las del Concello de Sada, que presentó alegaciones en las que también advertía de que la parcela no admite los usos provisionales industriales sin haberse iniciado el procedimiento de gestión correspondiente. Destacaba también que las conexiones exteriores a la red de saneamiento no se ajustaban a las determinaciones del plan general, así como tampoco la evacuación de aguas. Apelaba también al posible impacto en un corredor ecológico y a la escasez de las medidas correctoras previstas.

El plan deberá someterse a una evaluación en profundidad que determinará su viabilidad.