La playa de Lago en Miño, abierta al baño tras un episodio de bacterias

El Ayuntamiento de Miño anunció ayer que tras las últimas analíticas realizadas por la Xunta, la playa de Lago ya es apta para el baño. La Xunta la pasada semana desaconsejó el baño en este arenal tras un episodio puntual de contaminación por bacterias fecales. El día 27 de agosto un análisis del agua reveló que existían 1.400 unidades de e-coli (coliformes) por cada 100 mililitros de agua, cuando el máximo permitido es de 1.000. En el muestreo anterior, del 12 de agosto, ya había arrojado también un resultado casi en el límite, con 880 unidades de coliformes.

La playa de Lago no suele registrar este tipo de episodios de contaminación, que también afectaron el mismo día, el 27 de agosto, al arenal de Arnela en Sada, donde la analítica mostró un índice de 1.100 unidades de e-coli. La playa de As Delicias no obstante ha registrado este verano hasta seis episodios de contaminación por bacterias.

El grupo de Gobierno del Concello de Miño anunció ayer también que el Servicio de Salvamento y Socorrismo estará operativo en las playas del municipio hasta este domingo día 8 de septiembre.

Fiestas en Callobre

La parroquia de Callobre en Miño se prepara para festejar la Romería da Guadalupe el próximo domingo día 15. Habrá misa solemne a las 13.30 horas, una comida popular (con empanada y croquetas, carne ao caldeiro, bizcochada y queso, vino, agua, café y chupito) por 15 euros y una sobremesa amenizada por un grupo musical. Estos festejos, organizados por la Asociación de Veciños Anduriña de Callobre con la colaboración del Concello, incluirán fuegos artificiales de 13.00 a 14.00 horas. Existe venta anticipada de entradas para esta fiesta, hasta el día 11 de este mes, en el local social de Callobre o llamando al teléfono 676 531 466