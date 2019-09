Luz verde en el trámite ambiental al plan de Sada para legalizar la obra de Fiunchedo

La Consellería de Medio Ambiente ha resuelto no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria el documento de Plan Especial de Reforma Interior Camiño de Fiunchedo, enviado por el Concello de Sada el pasado mes de mayo para legalizar un edificio de viviendas con licencia anulada por sentencia en 2013 por exceso de edificabilidad. Los propietarios presentaron un proyecto a la Xunta para ordenar este ámbito y salvar el inmueble del derribo, después de haber sido construido con un permiso de 2005 del exalcalde Ramón Rodríguez Ares y por el que se plantea una reclamación patrimonial al Concello de 4 millones de euros.

El hecho de no someter este plan especial a evaluación ambiental supone una agilización de este plan, pero no implica que suceda lo mismo a nivel urbanístico. La consellería informa solo en relación al impacto ambiental y en este aspecto subraya que el proyecto tendrá un impacto "positivo" porque se prevé un inmueble de viviendas protegidas situado "separado de la edificación existente" por lo que no tendría efecto pantalla. De hecho se da luz verde al plan destacando que se debe garantizar que se mantengan las vistas panorámicas sobre la ría de Sada. El plan prevé también ampliar la zona verde pública y reforzar la red de saneamiento y agua.

El Partido Popular presentó alegaciones a este plan especial, aunque no fueron tenidas en cuenta al ser cuestiones urbanísticas, no de medio ambiente. El PP señala que el ámbito "no se ajusta ni a la delimitación recogida en el PXOM ni a la realidad física de la propiedad". Afirma que la tipología edificatoria prevista no se corresponde con la existente en la zona ni con la prevista en los anteriores planeamientos y no se adapta a la Lei do Solo. Cree que la ordenación es "nula de pleno derecho", que en la tramitación final del plan general se introdujeron "cambios contrarios a los antecedentes urbanísticos del ámbito", de su tramitación inicial y de las condiciones tipológicas y ambientales existentes, y advierte de un error en el cálculo del aprovechamiento del inmueble existente con un exceso de 600 metros cuadrados.

En 2005 se dio autorización para dos bloques de 58 pisos (20 y 38), uno en Camino de Fiunchedo y otro hacia Sada y sus Contornos. Los tribunales anularon la licencia porque al de Fiunchedo se le dio un aprovechamiento muy superior al que le correspondía.