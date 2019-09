Un oleirense, en la cumbre de la ONU

Medio millar de jóvenes de todo el mundo, considerados potenciales líderes de lucha contra el cambio climático, estarán la próxima semana, el día 21, en Nueva York para participar en la Primera Cumbre de la Juventud sobre Acción Climática de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Entre ellos estará la famosa activista sueca Greta Thunberg y también estará representada la comarca coruñesa en la persona del oleirense Rodrigo López Piquín. "Ha sido una sorpresa. La Unesco llamó a Parques Nacionales, que coordina las reservas de biosfera de España, para proponerme participar y dije que sí, claro", declaró López Piquín, concejal de Oleiros desde 2011 hasta junio de 2019.

Piquín participó en la gestión de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y ahora sigue trabajando para esta entidad como voluntario. "No quería desvincularme después de tantos años trabajando en lo de la Reserva y además porque trata temas que a mí me interesan mucho", destacó. Esta cumbre de jóvenes ha sido organizada por la ONU para presentar propuestas de soluciones ante el cambio climático. Han sido llamados activistas, emprendedores e innovadores, comprometidos en la lucha contra el cambio climático

Este ingeniero civil de Santa Cruz irá a Nueva York el día 21 de este mes directamente desde China porque allí participará también, del 15 al 18, en un foro sobre biodiversidad donde López Piquín relatará todo el trabajo realizado por la comarca coruñesa hasta lograr el reconocimiento de Reserva de Biosfera, y algunas de las iniciativas que han llamado la atención, como el plan alimentario, el suministro en los comedores escolares de productos de kilómetro cero, la potenciación del empleo verde, la agricultura ecológica y el consumo responsable.

Rodrigo López ya tenía experiencia en estos temas tras ser seleccionado ya en 2018 por la Unesco para participar en Ecuador en el primer Foro de Jóvenes de la Red de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe (IberoMAB). Su trabajo en este encuentro fue determinante para que le hallan llamado para participar en la segunda edición de este foro junto a la gestora de la Reserva de Biosfera de Gran Canaria.