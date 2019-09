El Concello ejecutó el 78% de los ingresos y el 96% de los cobros el año pasado

La cuenta general de 2018 que el Concello de Oleiros expuso recientemente al público muestra que el año pasado liquidó y cobró más de lo que gastó, razón por la que terminó con un remanente general de tesorería de 14,8 millones de euros, el doble que en 2017. Esta cifra tan singularmente elevada significa que la gestión presupuestaria no es eficiente. Recauda mucho más de lo ingresa por lo que termina con una elevada liquidez, casi 15 millones de euros.

Las cuentas indican que el Ayuntamiento liquidó importes por partidas que no tenía previstas y otras que estaban previstas no se liquidaron. Por ejemplo, presupuestó, pero no recaudó, 556.613 euros del polígono 31 (plaza de A Rabadeira), 607.680 del suelo 3R de Perillo, ni los 2,1 millones del urbanizable SUD-1 de Cividanes en Mera, ni los 400.000 del cobro de una diferencia de tasación en un sector urbanizable de Canide. Tampoco es extraño, muchas veces se prevé cobrar unas cuotas de urbanización en un año pero las obras sufren demoras (o es el propio Concello el que se retrasa si es el promotor, por ejemplo).

El Concello de Oleiros no recaudó este dinero consignado y sin embargo sí cobró otro que no tenía en previsión y ganó más dinero del que esperaba por el cobro de impuestos. En 2018 el grado de ejecución del presupuesto de ingresos fue del 78,21% mientras que el grado de realización de los cobros fue del 96,39% (es mejor cobrando que ingresando dinero).

En 2017 Oleiros liquidó un gasto de 25,3 millones frente a los 24,9 del año pasado, medio millón menos (un -1,8%). Respecto a los ingresos liquidados, en el año 2017 ascendieron a 27,2 millones mientras que en 2018 subieron a más de 30 millones, lo que supuso 2,3 millones más, es decir, un 8,35% de incremento.

La inversión del Concello de Oleiros en 2018 (incluyendo el capítulo 6 de inversión real y el 7 de transferencias de capital) fue de 5,3 millones frente a los 6,2 millones de 2017. Es decir, el Gobierno local redujo la inversión el año pasado en casi un millón de euros, un -15% de bajada. Sin embargo, a pesar de este recorte, Oleiros quedó como el sexto concello de Galicia que el año pasado destinó más dinero a inversión en su presupuesto, por detrás de Vigo, A Coruña, Pontevedra, Santiago y Arteixo, por este orden.

Este dato que figura en la cuenta general, la bajada de inversión en 2018 frente a 2017, se queda en algo casi anecdótico si se ve lo que ha ocurrido este . El Ejecutivo presupuestó para este año 5,7 millones de inversión, poco más que en 2018, pero hace unas semanas aprobó un modificativo de crédito para triplicar este capítulo, que pasó así de 5,7 a 18 millones de euros. Terminar con casi 15 millones de dinero sin gasta el año pasado hizo que incorporara este remanente a este ejercicio.

Los datos contables también muestran que Oleiros en 2018 realizó un gasto de 700 euros por habitante (son algo más de 35.000 vecinos actualmente), frente a los 707 euros por habitante de 2017, es decir, que bajó en siete euros. Lo mismo sucedió con la inversión por vecino, que pasó de los 177 euros de 2017 a los 149 del año pasado. Este año 2019, con el modificativo, la inversión actual es de 514 euros por oleirense, una subida espectacular.

Fuentes de ingresos

El Concello recibió 7,3 millones de euros de transferencias del Estado en 2018. Fue su segunda fuente de ingresos (23,8%) tras el cobro de impuestos (10,3 millones). El año pasado Oleiros logró vender parcelas municipales por valor de 1,2 millones de euros, además de otros terrenos y solares, por lo que este concepto representó el 7,54% del total de ingresos. La principal fuente (el 33,44% del total) fue el cobro de impuestos.

Por la celebración de bodas ingresó más de 6.000 euros, más de lo previsto, y por multas de tráfico fueron 153.272 euros, que se sumaron a los 152.043 del cobro de la ORA en la zona azul en verano.