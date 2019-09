La Audiencia Nacional iniciará en octubre el juicio del peaje de Pastoriza

El juicio sobre la decisión del Ministerio de Fomento de descartar la supresión del peaje de Pastoriza ya tiene fecha, según ha anunciado el Concello de Arteixo. La Audiencia Nacional ha fijado la primera sesión el próximo 3 de octubre. Ese día está citado el ingeniero que coordinó el estudio que defiende las tesis del Ayuntamiento. El Ejecutivo local arteixán busca la anulación del estudio en el que se basó Fomento para aprobar la conexión entre la tercera ronda y el vial actual a Langosteira y descartó la supresión del peaje y que le obligue a elaborarlo de nuevo.



El Gobierno local interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación que el departamento estatal realizó del expediente de información pública y el estudio informativo --estos documentos definen el proyecto de trazado-- de la conexión entre la tercera ronda y el actual acceso al puerto de Langosteira. El Concello exige que el Gobierno central renuncie a esta obra y en su lugar destine estos fondos a la eliminación del peaje de la AG-55 entre A Coruña y Arteixo.



A juicio de los redactores que elaboraron el estudio de Arteixo, "la única razón que el Ministerio alega para no elegir" la eliminación del peaje de Pastoriza es "la conexión directa" con la Red Estatal, sin que en ningún momento se tengan en cuenta los criterios económicos y medioambientales. La opción del Gobierno central permitiría llegar desde Langosteira hasta la autovía del Noroeste, la A-6, de forma directa. La alternativa por la que aboga el Gobierno arteixán supondría utilizar la AG-55, una vía de titularidad autonómica.



El análisis municipal concluye que "se han encontrado contradicciones, apreciaciones arbitrarias, omisiones y errores en las valoraciones finales" realizadas por el Estado.

Fomento replicó tras conocerse el análisis de Arteixo que el estudio en el que se basó para descartar la supresión del peaje de Pastoriza fue "riguroso" y que el autor debe "establecer la metodología concreta", con sus puntuaciones, porque "no existe ninguna normativa que establezca dicho proceso de forma concreta". "Por tanto, no incumple ninguna normativa", asegura. También indica que la "puntuación" que se concedió a las diferentes alternativas "no es arbitraria".

El Gobierno central asegura que "plantear el rescate de la AG-55 (en el tramo A Coruña-Arteixo) para que el Ministerio de Fomento asuma dar solución a un problema local sobre carreteras de titularidad autonómica no es objeto de este estudio informativo". "El objetivo de dar acceso a un Puerto de Interés General (Langosteira) a través de la red viaria nacional se consigue con soluciones más sencillas", afirma el departamento estatal.