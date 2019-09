Disputa entre PP, PSOE y Más por Culleredo por la responsabilidad del incendio

Mientras se investiga aún si fue intencionado el último incendio de A Zapateira, donde acudieron todos los recursos para atajarlo rápido (cuatro helicópteros, tres hidroaviones y personal de tierra) e incluso el propio alcalde reclamó al 112 un avión, los políticos buscan responsables. El PP hizo "responsable" del fuego al alcalde por no haber limpiado fincas privadas y ayer le criticó de nuevo por no hacer "uso de los medios que la Xunta ofrece" para prevenir fuegos, como no usar las brigadas municipales o las motobombas. Mas por Culleredo exige la integración del concello en la zona de alto riesgo y pregunta por el obligatorio Plan Municipal de Prevención de Incendios. El Ejecutivo ve "bochornoso" que el PP insista en sacar rédito de los incendios.