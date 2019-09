El juicio del peaje de Pastoriza

El juicio sobre la decisión del Ministerio de Fomento de descartar la supresión del peaje de Pastoriza ya tiene fecha, según ha anunciado el Concello de Arteixo. La Audiencia Nacional ha fijado la primera sesión el próximo 3 de octubre. Ese día está citado el ingeniero que coordinó el estudio que defiende las tesis del Ayuntamiento. El Ejecutivo local arteixán busca la anulación del estudio en el que se basó Fomento para aprobar la conexión entre la tercera ronda y el vial actual a Langosteira y descartó la supresión del peaje y que le obligue a elaborarlo de nuevo.o.

¿Por qué el Concello de Arteixo y el Ministerio de Fomento han acabado enfrentados en la Audiencia Nacional? El Gobierno local arteixán interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación que el departamento estatal realizó del expediente de información pública y el estudio informativo (estos documentos definen el proyecto de trazado) de la conexión entre la tercera ronda y el actual acceso al puerto de Langosteira. El Concello exige que el Gobierno central renuncie a esta obra y en su lugar destine estos fondos a la eliminación del peaje de la AG-55 entre A Coruña y Arteixo.

¿Qué decisión tomó Fomento? Realizó un estudio para valorar cuál es la mejor opción para prolongar el actual acceso vial al puerto exterior de Langosteira, que termine actualmente en la AG-55. Seleccionó una carretera convencional de un carril por sentido hasta la tercera ronda (AC-14). La nueva vía tiene un coste estimado de 27,3 millones, según indicó el Gobierno central. Fomento inicialmente calculaba que la obra costaría 32 millones de euros.

¿Qué propone Arteixo? El Concello exige que el Gobierno central renuncie a la carretera que prevé construir y en su lugar destine los fondos para esta obra a la eliminación del peaje de la AG-55 entre A Coruña y Arteixo.

¿Qué argumenta el Concello de Arteixo? El Ejecutivo municipal defiende desde hace cuatro años que la opción menos costosa y que menos daña al medio ambiente es la supresión del peaje de la autopista AG-55 entre A Coruña y Arteixo. El Concello asegura que la nueva carretera tendrá más impacto ambiental al ser necesario ocupar más territorio.

¿Qué dice el estudio que elaboró el Concello? A juicio de los redactores que elaboraron el estudio de Arteixo, "la única razón que el Ministerio alega para no elegir" la eliminación del peaje de Pastoriza es "la conexión directa" con la Red Estatal, sin que en ningún momento se tengan en cuenta los criterios económicos y medioambientales. La opción del Gobierno central permitiría llegar desde Langosteira hasta la autovía del Noroeste, la A-6, de forma directa. La alternativa por la que aboga el Gobierno arteixán supondría utilizar la AG-55, una vía de titularidad autonómica.

El análisis municipal concluye que "se han encontrado contradicciones, apreciaciones arbitrarias, omisiones y errores en las valoraciones finales" realizadas por el Estado.

¿Qué defiende Fomento? Replicó que el estudio en el que se basó para descartar la supresión del peaje de Pastoriza fue "riguroso" y que el autor debe "establecer la metodología concreta", con sus puntuaciones, porque "no existe ninguna normativa que establezca dicho proceso de forma concreta". "Por tanto, no incumple ninguna normativa", asegura. También indica que la "puntuación" que se concedió a las diferentes alternativas "no es arbitraria"

El Gobierno central asegura que "plantear el rescate de la AG-55 (en el tramo A Coruña-Arteixo) para que el Ministerio de Fomento asuma dar solución a un problema local sobre carreteras de titularidad autonómica no es objeto de este estudio informativo". "El objetivo de dar acceso a un Puerto de Interés General (Langosteira) a través de la red viaria nacional se consigue con soluciones más sencillas", afirma el departamento estatal.

¿Qué pasará ahora en la Audiencia Nacional? El juicio se iniciará el próximo 3 de octubre a las 10.30 horas de la mañana en el tribunal en Madrid con la declaración del técnico que coordinó el estudio que defiende las tesis del municipio de Arteixo.

¿Cuánto cuesta suprimir el peaje de Pastoriza? El Concello presentó en 2014 un informe en el que calcula que la eliminación del peaje de Pastoriza costaría 22,3 millones de euros. Fomento elevó la cifra a los 61,4.

¿Qué dice la Xunta, que es la titular de la AG-55? La Consellería de Infraestruturas confirmó en enero que está dispuesta a sentarse en una mesa de negociación con el Ministerio de Fomento para abordar a supresión del peaje de Pastoriza, en la autopista entre A Coruña y Carballo, la AG-55. El anuncio lo hizo el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, durante un pleno municipal en el que la Corporación local debatió sobre el enlace de Meicende y la eliminación de las cabinas de peaje en la vía de alta capacidad. El Gobierno gallego lo confirmó posteriormente. Meses antes, el Gobierno gallego había evitado sumarse a la propuesta del Concello. Alegó que "todas las cuestiones relacionadas" con el puerto exterior de Langosteira son "exclusiva competencia del Gobierno central".