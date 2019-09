Vecinos alertan de filtraciones en nichos de Dorneda por un muro

Hasta que las familias necesitan ocupar la parte de abajo de los panteones, los ceniceros, desconocen el estado en el que se encuentran. En el caso de al menos seis panteones del cementerio parroquial de Dorneda. Los propietarios han descubierto que tienen filtraciones de agua y han alertado de que además del daño personal puede producirse un problema sanitario. Hace unos tres meses se abrió uno de estos nichos de abajo para una sepultura y el interior estaba anegado y lleno de barro.

El problema está en el muro exterior que construyó el Ayuntamiento en su día, cuando hizo el cementerio de arriba, el municipal. La idea está bien, para reforzar los nichos cuando hicieron el jardín alrededor y metieron las palas, pero no pusieron ningún aislante para evitar humedad y filtraciones, tan solo un trozo de plástico entre el muro y la pared y eso no sirve para nada. Cuando llueve esto es un riego de agua", afirma uno de estos afectados, que alertó al resto de propietarios del problema descubierto por el enterrador, que estuvo achicando el agua. Hace tiempo uno de estos propietarios ya solicitó al Concello que arreglase el problema de este muro adosado al exterior del cementerio (en terreno municipal), y pusieron silicona, que no arregló el problema y además se deshizo al poco tiempo.

Este afectado acudió varias veces al Concello a pedir el arreglo del muro y destaca la ayuda de la funcionaria que le atendió pero no comprende cómo es imposible hablar con el concejal responsable, que no tenga una respuesta y pase el tiempo ante un problema como este.

Este vecino, ante la demora en que se tomasen medidas, con ayuda de un amigo puso él mismo unos plaquetas en la pared exterior del cementerio protegiendo su panteón, además de ejecutar una canaleta para que discurra el agua de lluvia.

"Pero no llega. La solución es fácil y la obra muy sencilla, basta con hacer una media caña con cemento y fibra de vidrio. Mejor hacerlo ahora que esperar al invierno". Si se filtra agua a los nichos puede haber arrastre de los restos, lixiviados que lleguen al terreno.