Empujón para Alfaroleiros

De la alfarería a la ética. El alcalde de Oleiros y diputado de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, y la portavoz provincial del PP, Rosa Gallego, protagonizaron ayer un tenso debate en el pleno de la Diputación acerca de un convenio incluido en un modificativo de crédito para conceder 30.000 euros a Alfaroleiros. La iniciativa salió adelante con los votos favorables de todos los partidos menos los populares, que se abstuvieron. El acuerdo permitirá a la feria oleirense disfrutar de un mayor apoyo económico que el recibido hasta ahora del ente provincial

"La mejor feria de alfarería de España", como la define el alcalde, Ángel García Seoane, ha conseguido incrementar el apoyo económico que le brinda la Diputación. La Corporación provincial aprobó ayer, con la abstención del PP, un convenio para conceder una subvención nominativa de 30.000 euros a Alfaroleiros, un importe mayor que el recibido hasta ahora por la muestra oleirense del ente provincial.

El convenio se aprobó dentro de una modificación de crédito y con la abstención del PP. La portavoz popular, Rosa Gallego, criticó que la ayuda se incluyese en el modificado en lugar de figurar como punto independiente en el orden del día y lamentó los "agravios comparativos" por concederle esa subvención a Oleiros y desatender la petición que, aseguró, remitió Coristanco a la Diputación en busca de apoyo económico para su Festa da Pataca.

"Hay que ser equitativos. Convenios sí, pero hay que facilitarlos, justificarlos, y que vayan como van otros. Hemos visto de los de Buño o Camariñas iban aparte. Aquí se mete uno en un modificativo que parece que es para que pase desapercibido, sobre todo porque no está en la documentación colgada digitalmente", protestó la portavoz del PP. Gallego aludió al concello de Oleiros pero sin nombrarlo. El alcalde contestó y defendió la importancia de la feria y la conveniencia de la subvención, además de criticar, sin dar nombres, iniciativas de otros concellos.

"Dice que viene recogida una subvención para un municipio cercano... un municipio cercano que hace la mejor feria de alfarería de España, que promueve la artesanía, que no hace batallas de romanos y circo y pan para los ciudadanos, como todas esas que hay por ahí adelante. E injustamente, a pesar de llevar cuatro años en la Diputación y otros cuatro que estuve en el 79, no tenía es ayuda, esta subvención. Por cierto, tenía la de su partido en Santiago, eran más condescendientes", replicó a Gallego. "Pero no llegaba", aseguró.

"Llevo tiempo diciendo que los presupuestos ya tenían que venir con unas cantidades fijas para los eventos importantes, no ferias medievales ni carnavales anticipados. Ahora todo el mundo hace feria de no se qué, aquí se viste todo Dios de todo porque entretiene a la gente. Yo no quiero entretener a la gente, yo quiero defender a la gente que trabaja, defender el arte, defender la historia. Y ese es el tema que defendemos en Oleiros", argumentó. Y zanjó: "Iba siendo hora, nos tienen que ayudar en esta feria tan importante para los españoles, para los alfareros españoles".

Alfaroleiros contó en los últimos años con ayudas a través de líneas de promoción económica. PSOE y BNG aumentaron la partida a su llegada a la Diputación, pero sin llegar a la nueva cifra.