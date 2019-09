De casi socios a enemigos

Hace un año y medio sopesaban ser socios, cuando negociaban que Óscar García Patiño fuese el candidato de Alternativa dos Veciños en Cambre. El independiente se negó a renunciar a las siglas de Unión por Cambre (UxC), como exigía el presidente del partido de la margarita y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y la alianza se frustró. Desde entonces, la relación se ha enturbiado al punto de que ha sido calificada como "guerra" en el último pleno de la Diputación, en palabras de la portavoz provincial popular, Rosa Gallego, durante el debate del punto que terminó con el voto en contra de Seoane a las ayudas provinciales para dos proyectos de Cambre y la amenaza de denunciarlos en los tribunales.

Amenaza de denuncia. "Yo anuncio que posiblemente me vaya a los tribunales a denunciar este hecho si hoy aquí se aprueba. Porque no se pueden dividir proyectos para contratar directamente", advirtió Seoane este viernes en el pleno de la Diputación, en el que cuestionó al técnico que emitió el informe favorable a conceder una subvención a una de las dos fases del proyecto de remodelación de la plaza de Europa y a la ordenación del entorno del campo da feira. "Es un proyecto partido en tres", sostuvo. La portavoz del PP le pidió no "lanzar denuncias al aire" sin concretar las irregularidades que aprecia ni "meter en el ajo" a los diputados presentes por su "guerra contra el Ayuntamiento de Cambre". En la misma línea interpretó los reparos de Seoane el diputado de Patrimonio y Contratación. "Entendemos que la queja se puede deber a las dudas el diputado o a los otros problemas políticos que pueda haber con el Concello de Cambre", apuntó. Seoane replicó: "No es ninguna guerra con Cambre. Yo estoy en guerra con los que actúan mal, con los que no hacen bien las cosas, con los que no respetan la normativa de este Estado, en contratación, legalidad, en lo que sea. Esa es mi guerra. Será con Cambre y con María Santísima".

Respuesta de UxC. El partido de Patiño „que gobierna en bipartito con el PSOE„ denunció ayer la "obsesión" de Seoane por "intentar paralizar y boicotear" proyectos en Cambre. Advierte de que no permitirá que el oleirense "ponga en duda ni a los técnicos municipales que elaboran los proyectos; ni a la Corporación de Cambre que los aprueba; ni, en el caso que nos corresponde, a los técnicos de la Diputación y a la Corporación de la Diputación que aprobó los proyectos". Invita a Seoane a acudir a los tribunales "en lugar de amenazar con hacerlo" y recuerda que el oleirense es "el único juzgado y condenado por la justicia hasta en dos ocasiones". "Lecciones, las justas", zanja.

Proyectos judicializados. La continuación de la vía ártabra hacia la autopista AP-9, proyecto que ha centrado la parte más numerosa y encarnizada de los enfrentamientos entre Patiño y Seoane, se encuentra judicializada. El Concello cambrés presentó un recurso contra el proyecto y el trazado aprobados por la Xunta, que ha comenzado a ejecutar la primera fase pese a no tener todavía autorización del Ministerio de Fomento para entroncar con la AP-9, que sería el fin de la segunda fase. Ayuntamiento y vecinos de Cambre rechazan el entronque en A Gándara y piden mantener el pactado en 2006, en Cuatro Caminos, y sin peaje, postura que defiende también el Concello de Culleredo y que, desde esta semana, cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña. Seoane, en cambio, apuesta por agilizar la obra y definir más tarde si se cobra peaje o no. El Concello oleirense, por su parte, ha llevado a los juzgados el proyecto el desarrollo previsto de un sector terciario y residencial a orillas de la carretera Nacional-VI, en O Graxal, cerca del límite con el concello oleirense. Seoane sostiene "Cambre aprobó una recalificación de suelo ilegal".