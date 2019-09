El BNG de Paderne urge a Concello y Xunta una solución a las carencias del saneamiento

El BNG de Paderne cargó ayer contra Concello y Xunta por "no hacer sus deberes" para garantizar el saneamiento y evitar los vertidos a la ría. El concejal Manel Pérez criticó a la Xunta "por apuntar a otras administraciones y no asumir su responsabilidad" y al Gobierno local por no dar los pasos necesarios.

"Llevamos años pidiendo al Gobierno local de Paderne que reclame fondos para una depuradora y un cronograma para finalizar el saneamiento y garantizar la calidad del agua de la ría", recuerda el nacionalista.

La formación apela nuevamente a la necesidad de crear una mesa de la ría con representación de todos los concellos, la Xunta, cofradías y colectivos ecologistas para abordar una solución conjunta. Recuerda el BNG que Paderne no es el único municipio que vierte al estuario y urge una solución a los graves problemas de contaminación.