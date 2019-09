Los empresarios denuncian que siguen las bodas en el Pazo de San Fernando pese a la orden de precinto

La Asociación profesional de los Autónomos, Emprendedores y Empresarios de Galicia (Ascega) denuncia que la zona de jardín del Pazo de San Fernando con carpa utilizada para celebrar bodas y banquetes "continúa operativa y fue el escenario de sendas celebraciones en los dos últimos fines de semana", pese a que el Ayuntamiento de Culleredo dio orden de precintarla después de que se incumpliera su orden del pasado 31 de julio de "paralización inmediata de la actividad" en ese espacio. "La situación arroja dudas sobre la capacidad del Concello para hacer cumplir sus resoluciones en su término municipal y más si se considera que los medios de comunicación han publicado que la Policía Local de Culleredo se presentó en el Pazo para ejecutar la orden de cese de actividad. Lo hicieron los pasados 4 y 5 de septiembre, miércoles y jueves, días entre semana en los que el establecimiento no acostumbra a estar operativo. Se encontraron la puerta cerrada", cuestionan.

Aseguran que "poco más de 48 horas después el Pazo de San Fernando abrió para albergar una celebración en la carpa" y lo hizo "desde las 18 horas del día 7 de septiembre hasta pasadas las cinco de la mañana del día siguiente", relatan. Aseguran que el fin de semana pasado "se repitió la situación, según publicaron varios de los presentes a través de las redes sociales". "También mediante ellas informó de la celebración de una "bodaza" la propia cuenta de la empresa responsable de la explotación comercial del Pazo. Y compartió una imagen del jardín", añade la asociación.

Ascega asegura que ha dirigido al Concello de Culleredo tres escritos entre agosto de 2018 y febrero de 2019 "advirtiéndole de presuntas irregularidades en establecimientos ubicados en su término municipal" pero que la asociación no ha recibido "ninguna comunicación del Concello respecto a este asunto". Asegura haber conocido por los medios la orden de precinto. "La persistencia en la celebración de bodas en una zona en la que se ha establecido el cese de la actividad a través de la resolución de un Concello, e incluso constatada por la propia Policía Local el pasado mes de agosto, entra en conflicto no sólo con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia sino que pone en grave riesgo a las personas que contratan el banquete, boda o celebración de un evento y también al propio Concello de Culleredo", denuncia, y advierte de posibles problemas con los seguros y de que las licencias de catering o de instalación de carpa no permiten realizar este tipo de eventos.