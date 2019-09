La Xunta ordena a Oleiros no usar la bandera que adoptó en 2005

El pleno del Ayuntamiento de Oleiros de junio de 2005, hace casi tres lustros, aprobó una bandera municipal con el castillo de Santa Cruz, unas olas de barro y alrededor, la franja de la bandera gallega, un triángulo verde y una estrella roja de cinco puntas. Esta bandera ha ondeado en la Casa Consistorial y en los paneles informativos a pesar de que la normativa de la Xunta impide a los concellos usar un escudo heráldico o bandera que previamente no fuesen aprobado por el Consello de la Xunta, después de un informe de la Comisión de Heráldica de Galicia. Vicepresidencia de la Xunta ha requerido al Concello que no use esta bandera por no haber tenido su visto bueno, después de la denuncia que presentó el Partido Popular el pasado mes de junio.

La bandera propuesta por el Gobierno local se aprobó en 2005 con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE, y los votos favorables de Alternativa y el BNG. El alcalde explicó entonces que el triángulo verde era el compromiso de Oleiros con la ecología y la estrella roja porque era el símbolo internacional del socialismo y este concello era "tierra de izquierdas". Destacó que era símbolos internacionales, no representativos de ningún partido, solo de lucha y solidaridad. El PP denunció esta bandera ante la Vicepresidencia de la Xunta y la Consellería de Presidencia al entender que el triángulo verde era "uno de los colores corporativos" de Alternativa y porque la estrella roja era "copia de la bandera de Cuba".

Tras esta denuncia, la subdirectora xeral de Réxime Xurídico Local ha notificado al Concello de Oleiros, el pasado día 4, que la bandera que usa "es un símbolo prohibido" porque no fue aprobada según la normativa, ni por la Xunta ni por el Estado, por lo que el Ejecutivo hace un "uso indebido de una bandera que no tiene carácter oficial" por lo que no puede utilizarla y en caso de hacer caso omiso, la Xunta puede llevar al Ayuntamiento a los tribunales. También le invita a "realizar los trámites necesarios" para que la Comisión de Heráldica elabore un diseño de escudo y de bandera "acorde con las normativas de heráldica".

"Es muy triste que tengamos que estar continuamente pidiendo a Gelo que cumpla la ley", declaró el portavoz del PP en Oleiros, José Bonome, quien rechaza que el Concello utilice "la bandera castrista". En la comarca hay muchos concellos que aún no tienen bandera aprobada por la Xunta como Arteixo o Bergondo.