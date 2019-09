Las deficiencias de la depuradora de Bens reducen su vida útil y aumentan su coste

La sociedad pública Edar Bens que depura las aguas residuales de A Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo, está a punto de adjudicar su contrato más elevado, valorado en 11,3 millones de euros: la explotación y mantenimiento de sus instalaciones durante los próximos dos años. Cadauga, actual concesionaria, por ahora se perfila con la mayor puntuación frente a sus dos competidoras. La empresa que resulte adjudicataria tendrá que tener en cuenta importantes deficiencias de esta planta depuradora que según un informe de este año encargado por Augas de Galicia, tiene un estado general "aceptable" y su explotación es "buena" y cumple las directivas europeas, pero supera en ocasiones los valores máximos de vertido y además sufre de graves deficiencias que exigen numerosas reparaciones.

El informe elaborado por Adantia para Augas de Galicia, presentado el pasado mes de agosto, revela problemas ya conocidos, como una elevada infiltración de agua marina que impedía que se sometiese a tratamiento biológico todo el caudal de residuales que llegaba a la planta. Pero además ahora los expertos aseguran que la vida útil de la depuradora inaugurada en 2011 se está reduciendo y se produce un "incremento considerable de los costes de mantenimiento y conservación".

El exceso de filtración de agua del mar y los vertidos industriales son unas de las causas principales de que se produzcan conductividades excesivas en las aguas y esto impide el desarrollo de una comunidad de bacterias estable , lo que afecta al fango y su sedimentación, además de generar aguas para verter con peor calidad después de ser tratadas.

En el caso de Bens, cuando la conductividad supera los 8.000 microSiemens, se cierra la entrada de las aguas, no se pasan al tratamiento secundario como exige la legislación aplicable.

Los técnicos que analizaron la situación de la depuradora de Bens (junto a las restantes plantas de titularidad municipal de Galicia) destacaron no obstante que la mayor "deficiencia" de la Edar está en su sistema de desinfección.

Las lámparas de los equipos de rayos UV ya superaron su vida útil así que los técnicos no pueden decir si "funcionan adecuadamente o no". Al parecer la propia sociedad de Bens explicó que no cambiaron las lámparas de rayos UV porque el equipo "no cumplió la garantía de diseño" nunca, y no se pudo saber por qué no funciona adecuadamente.

Desde la sociedad, según apuntaron a los técnicos que realizaron el diagnóstico para la Xunta, se está valorando cambiar el sistema de desinfección de los lodos de rayos UV a cloración, para lo que ya iniciaron consultas. En el informe también se desvela que existen problemas en el hormigón de las estructuras de la planta de tratamiento "por ataque de sulfatos en el pozo de bombeo" de los sobrenadantes, en el depósito de lodos mixtos y también en el depósito de lodos espesados, y es necesario realizar "importantes obras de reparación".

La Edar Bens ya encargó en 2018 un estudio del estado de dos depósitos subterráneos de hormigón armado, donde se recogen los fangos mixtos y los espesados, por el ataque del ácido sulfúrico generado por la proliferación de bacterias, lo que disminuye el pH del hormigón.