Vecinos denuncian vertidos y malos olores junto a la laguna

"En junio pasado una pala rompió una tubería donde está la zona de los patos, pasado el puente a la derecha. Estuvieron bombeando allí y precintaron, había un agujero en el suelo. Yo creo que no quedó bien arreglado porque desde entonces hay tres charcos siempre en esa zona y unos olores espantosos, te lo pueden decir todos los padres cuando vienen al parque. Es más, ahora por el parque puedes ver ratas cualquier día. Y ahora acabamos de ver el agua junto al puente marrón y llena de una espuma, que creemos que es un vertido, y pensamos que viene de esa rotura de junio que no quedó bien arreglada".

Así se explicaba ayer una vecina de Mera después de que residentes de la zona advirtiesen lo que algunos apuntaban como un vertido, no en la zona de la laguna sino junto al puente. El Concello de Oleiros no obstante aseguró ayer que no se produjo ningún vertido en ese punto ni desde el bombeo que está al borde de la laguna, como ocurrió el pasado mes de febrero, cuando por una avería las aguas residuales estuvieron durante horas saliendo fuera e infiltrándose en el terreno aunque según la Xunta, las analíticas de Sanidade determinaron que no se había contaminado el agua.

El BNG también denunció ayer un supuesto nuevo vertido a la laguna, con una especie de espuma amarillenta. El portavoz municipal Fran Rei recordó que este espacio de la laguna de Mera es un ecosistema "pendiente de ser declarado Espazo Natural de Interese Local (ENIL) por ser punto de descanso de aves y por su valor paisajístico y ambiental".

El Bloque considera que las quejas vecinales, los rastros del agua y el vertido de residuales del pasado mes de febrero indican que pasa algo y la empresa concesionaria debería realizar una inspección y verificar el origen y "estado del bombeo".