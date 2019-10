Hábitat organiza observaciones de aves simultáneas en la comarca el domingo día 6

El Grupo Naturalista Hábitat con SEO/BirdLife con motivo del Día de las Aves, llevará a cabo varias actividades de observaciones y anillamiento. El domingo día 6, de 10.30 a 13.30 horas, se realizarán las jornadas de observación de aves en varias localizaciones simultáneas: la Torre de Hércules, la ría de O Burgo, el embalse de Cecebre, la ría de Betanzos y entorno del pazo de Mariñán, y el complejo dunar de las playas de Razo-Baldaio.

Antes de esta actividad, el sábado día 5, realizarán el anillamiento de aves de 09.30 a 13.00 horas en la zona del estuario del río Anllóns en Ponteceso. Hay plazas limitadas para apuntarse a ver esta actividad que requiere inscripción previa (el plazo termina el jueves día 3)

El dinero recaudado con la inscripción en estas actividades se entregará a las entidades de custodia: la Fundación Fragas do Mandeo, la Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico Betula y la Asociación Galega de Custodia do Territorio.