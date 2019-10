García Liñares: "El pleno está suspendido, por lo tanto el día 7 no lo va a haber"

El alcalde socialista de Cerceda, José García Liñares, tiene claro que el próximo lunes no se celebrará el pleno solicitado por el PP y el BNG para forzar su marcha tras su condena no firme por prevaricar pese a que el juzgado tiene pendiente de ratificar o no la suspensión cautelar de la sesión, que estaba prevista para este lunes. "No tiene que haber ningún fallo antes del próximo pleno. Está suspendido, por lo tanto el pleno del día 7 no lo va a haber. ¿Lo puede haber otro día? Sí. De momento es una suspensión cautelar", aseguró el regidor en declaraciones a la televisión municipal cercedense.

El regidor explicó que el tribunal estudiará "a fondo" el asunto y recalcó que no tiene sentido que la medida cautelar quede anulada. "Si fallan en contra de algo que ya se celebró, no tiene remedio. Es una cosa de sentido común", afirmó.

Por el momento los ediles de la Corporación municipal de Cerceda no han recibido ningún aviso oficial por parte del Ayuntamiento en el que se indique que la sesión queda desconvocada. El secretario municipal remitió la pasada semana una notificación en la que se convocaba la sesión al entender que el Ejecutivo se saltó la Ley de Bases de Régimen Local al impedir en un pleno anterior que se debatiese la propuesta de los grupos del PP y BNG, dirigida a tomar conocimiento de la sentencia que condena a Liñares, decretar su incompatibilidad sobrevenida y solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del siguiente en la lista por el PSOE.

El Juzgado Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña ha acordado suspender cautelarmente la celebración de la sesión para forzar la salida de Liñares tras un recurso que interpuso el propio regidor. El tribunal dio un plazo de tres días al Concello para alegar y una vez superado este trámite, deberá ratificar o no la suspensión provisional. La decisión se tomará antes de empezar la próxima semana, según confirman fuentes judiciales.

La medida, que es de carácter "urgente", se ha tomado "sin oír a la parte contraria", es decir, al Concello, según indican desde el juzgado.