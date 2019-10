Arteixo, único concello de la comarca que sigue sin aprobar el área metropolitana

Después de que A Coruña lo haya aprobado en pleno, Arteixo se ha convertido en el único ayuntamiento de la comarca que tiene sin aprobar de forma oficial el inicio del proceso para la constitución del área metropolitana. El alcalde, Carlos Calvelo, asegura que solo dará luz verde a este asunto en sesión plenaria "si ya están presentes A Laracha y Carballo" y existe, al menos, una "propuesta clara" para que todos los concellos puedan participar "en el ciclo integral del agua". Si no existen estos dos compromisos, Calvelo se niega a participar en esta iniciativa. "Las declaraciones y las fotografías no sirven para el vecino", señala.

El regidor explica que el Concello verá viable participar en este proyecto supramunicipal si se responden las preguntas "con quién y para qué". Para la primera, Calvelo asegura que es necesaria la presencia de A Laracha y Carballo "como eje industrial" y recuerda que el portavoz del BNG en la ciudad, Francisco Jorquera, también considera que estos dos municipios deben estar presentes. Sobre la segunda pregunta, indica que deben estar claros "los servicios" que se prestarán. "Tienen que hacer una propuesta", afirma.

Carlos Calvelo plantea que como mínimo debe estar incluida la gestión integral de todo el ciclo del agua, es decir, abastecimiento, saneamiento y depuración. "Puede ser una empresa para todo el ciclo", detalla, aunque asegura que está abierta a otras posibilidades. También señala que se pueden estudiar otras competencias como el transporte público, la comarcalización de los parques de bomberos y la gestión de los residuos (en este último caso se trataría de hacer una "coordinación", según matiza el propio regidor).

Hasta el pasado jueves Arteixo y A Coruña eran los únicos municipios de la comarca que no habían aprobado sumarse a la puesta en marcha del área metropolitana. Paradójicamente fue la propia ciudad, bajo el Gobierno local de Marea Atlántica, la que relanzó el proyecto. La Corporación herculina, que en el mandato pasado no se sumó debido a la negativa de los socialistas coruñeses a avanzar más allá del campo del transporte, aprobó impulsar este proyecto con los votos a favor de PSOE, Marea, BNG y Ciudadanos. El PP se abstuvo. De este modo, el municipio arteixano se queda como único que todavía no ha aprobado la propuesta de forma inicial.

Hace tres años siete ayuntamientos (A Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo, Sada, Betanzos y Bergondo) suscribieron la Declaración de María Pita, en la decidieron poner los cimientos para echar a andar el área metropolitana. De los siete, todos, menos la capital comarcal, llevaron a pleno la propuesta para impulsar esta iniciativa. Los municipios gobernados por el PP entonces, Abegondo, Arteixo y Carral, decidieron no participar en las mesas de trabajo, aunque más tarde sí dieron luz verde a la iniciativa en el pleno Abegondo y Carral.

La presencia la pasada semana de los alcaldes y alcaldesas de los diez municipios con los que se pretende conformar el área metropolitana, también los dos gobernados por el Partido Popular, en la reunión convocada por la regidora coruñesa, Inés Rey, supuso el punto de partida para la reactivación de este proyecto, que según dijo "no tiene retorno" y que quedó paralizado durante el anterior mandato municipal por la negativa de los socialistas coruñeses a avanzar más allá del campo del transporte.

En el encuentro de hace unos días, Inés Rey confirmó que el pleno municipal coruñés aprobaría la solicitud a la Xunta de que ponga en marcha el proceso administrativo y legal para la constitución del área metropolitana mediante una ley autonómica, a lo que su propio partido se negó durante los últimos cuatro años.