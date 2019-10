El 'catastrazo' subirá en 100 euros el recibo medio del IBI en Sada

Las cartas que llegan de Tráfico y de Hacienda siempre traen sobresaltos a los hogares. Desde mediados del pasado mes de septiembre los vecinos de Sada están recibiendo misivas de la Gerencia Regional del Catastro en Galicia, dependiente del Ministerio de Hacienda, en las que les informan de que se ha realizado un "procedimiento de valoración colectiva de carácter general" y sus inmuebles tienen un "nuevo valor catastral". Traducido, el Catastro ha hecho una revisión de todo el Concello y ha actualizado los valores catastrales que experimentarán un aumento, de media, del 50,62%. Cuando hay un nuevo plan general, siempre se hacen estas revisiones.

El propio organismo explica que el valor catastral medio de este concello pasará de 39.819 a 59.978 euros. Esta actualización general implica que el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que según datos de 2018 era, de media, de 199,23 euros, pasará a ser de 299,89 euros. Es decir, se incrementará el recibo del catastro en unos 100 euros.

Los sadenses han visto ya en sus recibos subidas que van desde el 30% hasta más del 100%, aunque hay casos como en Mondego donde los recibos incluso bajan. Las subidas se dan sobre todo en el núcleo urbano.

El propio Catastro, en las cartas que ha enviado a los vecinos, advierte que si son de los que les toca pagar más, no van a abonar de un solo golpe la subida, que además se aplicará ya en el recibo de 2020. Es decir, no pagarán todo el aumento en el recibo del año próximo, sino que Hacienda aplicará un incremento gradual, para que no duela tanto, a lo largo de diez años. Muchos en las notificaciones han visto o verán una subida pequeña, porque solo es la décima parte, habrá otra subida igual cada año hasta dentro de diez años.

Este incremento supondrá una mayor recaudación para el Concello. La cuota líquida del IBI en 2018 fue de 3 millones de euros. La subida del valor catastral implicará un aumento de la recaudación de 1,5 millones de euros. Los concellos, en estos casos, suelen tomar medidas para paliar estos incrementos, que Sada ya está analizando. Se pueden rebajar los tipos impositivos del IBI o realizar bonificaciones en las cuotas del impuesto.