El pabellón de Anceis sigue cerrado dos años después de su construcción

Dos años después de haber sido terminado y recepcionado, el pabellón deportivo costeado por Amancio Ortega en Anceis permanece cerrado. Esquerda Unida de Cambre reclamó en el último pleno información sobre este asunto, pero solo se le explicó que faltan trámites administrativos que no se detallaron, por lo que ahora pide información a la Xunta y exige al Concello que le facilite toda la documentación existente sobre esta obra

La concejala de Esquerda Unida-Son en Común, Olga Santos, solicitó a la Dirección Xeral do Territorio e Urbanismo que le informe sobre la razón por la que el Concello de Cambre no permite el acceso al pabellón deportivo de Anceis, financiado por Amancio Ortega, pese a que las obras ya fueron recepcionadas por la administración municipal hace dos años. Este periódico requirió ayer al Ejecutivo municipal que explicara el motivo por el que no se abre al público la instalación, pero eludió contestar.

Santos preguntó en el pleno del pasado día 26 de septiembre por qué no se abre el recinto tras haber presentado tres peticiones de información sin resultado. En la sesión, el concejal de Urbanismo, Juan González Leirós, manifestó que están pendientes "trámites administrativos" y añadió que, según los técnicos, estarán resueltos "en dos o tres meses". Santos consideró que esta respuesta era insuficiente, por lo que reclamó al alcalde, Óscar García Patiño, que se le proporcionase más información acerca de los trámites. Pero el regidor estimó que la contestación era válida y replicó a Santos: "No le voy a decir a un concejal que responda lo que usted quiere oír", tras lo que ordenó que continuara el pleno con otra pregunta de la oposición al Gobierno local.

Expediente

La actitud del equipo de gobierno lleva ahora a la edil de Esquerda Unida a solicitar datos a la Xunta, pero también al propio Concello, al que reclamó el expediente sobre la adquisición de la parcela, el convenio urbanístico firmado en 2016 con la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis para la construcción del pabellón, la recepción y aceptación del mismo por parte del Concello, los proyectos y contratos relacionados con el recinto y su construcción, así como las comunicaciones municipales con otras administraciones sobre este recinto.

"Queremos saber qué ocurre para que la donación de Amancio Ortega no sea disfrutada por los vecinos", señaló Olga Santos, para quien las "evasivas" y "desplantes" del Gobierno local "hacen sospechar que existen datos que no se facilitan de forma consciente".