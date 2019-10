El pleno para forzar la salida de Liñares, pendiente de las alegaciones del Concello

La celebración del pleno para forzar la salida del alcalde de Cerceda, José García Liñares, está pendiente de la alegaciones que formule el Concello a la suspensión cautelar que ha decretado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña. Fuentes de los juzgados señalan que el plazo para este trámite termina el próximo lunes y que después se conocerá si el tribunal ratifica o no la medida cautelar.

El regidor confirmó esta semana que presentó un recurso contra la convocatoria de la sesión que notificó el secretario municipal.

Liñares ya había avanzado que el próximo lunes no se celebrará el pleno solicitado por el PP y el BNG para forzar su marcha tras su condena no firme por prevaricar. "No tiene que haber ningún fallo antes del próximo pleno. Está suspendido, por lo tanto el pleno del día 7 no lo va a haber. ¿Lo puede haber otro día? Sí. De momento es una suspensión cautelar", aseguró.