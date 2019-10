El IV Encontro Internacional do Lixo Mariño Beachcombers around the worl, Crebeiros do Mundo, finaliza hoy domingo con una nueva jornada de limpieza de basura, en este claso en la playa de Bastiagueiro. La actividad, dirigida al público familiar, se desarrollará de 12.00 a 14.00 horas, e incluirá además talleres artísticos con los restos que se recojan. En este encuentro iniciado el pasado viernes hubo ponencias de expertos y también limpieza de arenales de la comarca.