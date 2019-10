El programa 'O teu Xacobeo' financiará 16 proyectos en la comarca

La comarca coruñesa será el escenario en el que se desarrollen 16 proyectos beneficiarios del programa Autonómico O teu Xacobeo, que financiará estas iniciativas con 250.000 euros en total. En el conjunto de la provincia serán 171 las actividades incluidas en este programa, que se extenderá hasta abril de 2020.

Entre los proyectos impulsados por este programa está el de A Coruña, porto do camiño, coordinado por el Consorcio de Turismo municipal y que elaboró un vídeo mapping de la Torre de Hércules y un videoclip protagonizado por la hermana de John Lennon.

En Sada se apoya el proyecto Sada fai camiño, mientras que en Vilasantar lo hace con la Xornada de posta en valor do Camiño Norte de Santiago y en Paderne con Variedades de ida e volta do Camiño. Abegondo desarrolla por su parte la iniciativa Vermeled e trail do Camiño y la agrupación juvenil Brigantium, de Betanzos, la de As pegadas do Camiño. Raíña Paraíso, de Vilasantar, promueve rutas culturales por la comarca.