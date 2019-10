Vecinos y Concello advierten de que las obras de la ártabra llegan a la autopista

Vecinos y Concello de Cambre advierten de que los trabajos previos a la continuación de la vía ártabra hacia la carretera AC-221 han llegado hasta la autopista AP-9 y cuestionan la regularidad de estos trabajos. El Ayuntamiento pedirá explicaciones a la Xunta y la Asociación de Vecinos Afectados polas Infraestruturas de Cambre, entidad muy combativa contra el trazado del Gobierno gallego para unir ártabra y AP-9, exige que se repongan los trabajos que, asegura, han incluido movimientos de tierras. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade aseguró ayer que "los trabajos se están ciñendo al proyecto licitado, que no incluye la propia conexión con la AP-9" y que "en las proximidades de la conexión existe una zona de acopio de material".

El concejal de Urbanismo de Cambre, Juan González Leirós, aseguró ayer que los operarios habían comenzado a realizar los desbroces en el tramo correspondiente a la segunda fase de la conexión de ártabra y AP-9, pese a que por ahora la Xunta solo ha contratado la primera fase y el Ministerio de Fomento todavía no ha dado su visto bueno a la conexión de la infraestructura con la autopista proyectada por el Ejecutivo autonómico. Leirós dudó de que esté contratada esta actuación en la segunda fase y aseguró que pediría explicaciones a la Xunta por la ejecución de estos trabajos sin tener todavía luz verde para conectar con la AP-9.

La asociación vecinal considera "una nueva ilegalidad" la realización de los trabajos y afirma que han abarcado movimientos de tierras. "Las máquinas de la empresa concesionaria no solo han cruzado el límite, sino que el movimiento de tierras ya alcanzó al AP-9. Teniendo en cuenta que el enlace de la vía ártabra no está aprobado y que el segundo tramo no ha sido licitado, nos sorprende que las máquinas estén trabajando más allá del tramo incluido en el contrato", advierte.

El presidente de la asociación, José Pallas, muestra su "sorpresa" por "el hecho de que subcontratas estén trabajando incluso en fines de semana, dejando en evidencia el carácter urgente de esta obra", afirma. "No es de recibo que, después de quince años de inactividad desde la aprobación del trazado por el Concello de Cambre, la Xunta avance ahora por vía de urgencia. En 2019, desde su anuncio en marzo, ya se han expropiado propiedades, licitado e iniciado las obras y ya se ha avanzado más allá del trazado licitado", sostiene el representante vecinal.

A su juicio, "existe una estrategia de hechos consumados" ante las denuncias de la asociación y del Ayuntamiento "para que la Administración de Justicia se encuentre con hechos irreversibles y finalmente acepte que el trazado ejecutado no debe ser cambiado". Pallas incide en recordar que "el enlace de la vía ártabra con la AP-9 no está aprobado y que "la conexión final está condicionada a una dobla aprobación": por un lado la del Ministerio de Fomento y por otro, la de Audasa, concesionaria de la autopista".

"De momento las condiciones exigidas públicamente por la Xunta al Ministerio de Fomento están descartadas, puesto que Fomento formalizó postura de no asumir costes derivados de las nuevas infraestructuras autonómicas gallegas, mientras que la Xunta le pide que asuma el coste de los peajes. Por lo tanto, partimos de un escenario complicado", apunta el presidente. Añade que Audasa estima que el tráfico añadido "colapsará el tramo desde A Gándara a A Coruña y exige un tercer carril".