Veinte años de Feira Histórica

Arteixo celebrará entre el 18 y el 20 de octubre una Feira Histórica 1900 especial, pues celebra su 20 aniversario. Lo hará con la danza como protagonista, tanto con bailes tradicionales representados por agrupaciones como Xiradela, como espectáculos más actuales con ilusiones ópticas como el que presenta Yolanda Paz.

Serán unos festejos llenos de actividades. Habrá talleres de tango y baile tradicional por las calles, y conciertos de bandas como The Narts, Jimmy Barnatan & The Cocooners o Andhrea & The Black Cats. Los niños también tendrán su espacio, con gymkanas, pasacalles y tirolinas.

La intención del Concello de Arteixo es, a través de la Feira Histórica, hacer un viaje al pasado, cuando los gaiteiros tocaban y los jóvenes bailaban. El baile llegaba tras la jornada laboral en el campo, y allí nunca faltaba la copa de anís. Un patrimonio inmaterial, según el triptico de la celebración, que volverá a ser protagonista durante el tercer fin de semana de octubre.

Hay citas que ya son fijas en estos festejos, como las carreras de carrilanas, la cena histórica o la taberna de Picadillo. Además, en las calles habrá teatro y performances.

Para la cena 1900, que es para mayores de 12 años, es necesaria una entrada que se podrá adquirir entre el 14 y el 19 de octubre en el centro cívico de Arteixo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El fin de semana también estarán disponibles en el Pazo dos Deportes. Los tickets cuestan 20 euros.

Durante la celebración, el Concello organiza la exposición Fotografías, obxectos antigos e vestiario de danza, que estará abierta al público en el centro cívico cultural, mismo escenario al que se moverán algunas actividades en caso de lluvia durante esos días.

En la Sala de los Espejos, entre el 14 y el 19 de octubre, los interesados podrán alquilar trajes de época para mimetizarse con el ambiente. El vestuario tendrá que devolverse el lunes 21 de octubre entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde.