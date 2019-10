La III Carreira Solidaria Adra reunirá fondos para vecinos sin recursos el domingo

La III Carrera Solitaria Adra y I Legua Ruta dos Templarios aunará este domingo, en el paseo de O Temple y O Burgo, "deporte y solidaridad", en palabras del concejal de Deportes de Cambre, Dani Mallo, que presentó la iniciativa junto al alcalde, Óscar García Patiño, y al coordinador y al delegado de la entidad en O Temple, Enrique Graña y José María Weindl, respectivamente. La carrerea reunirá fondos en favor de la asociación en la localidad cambresa, que proporciona ayuda como alimentos o ropa a personas con escasos recursos. La carrera, incluida en el calendario oficial de la Federación Galega de Atletismo, ofrece categoría de adultos (5,6 km), Sub 14 y Sub 16 (1,64 km), Sub 10 y Sub 12 (0,82 km) y Pequerrechos (0,1 km). Las inscripciones se realizan en www.carreirasgalegas.com.