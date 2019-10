Oleiros exige la reapertura del cruce de Sol y Mar

Elde Oleiros, Ángel García Seoane, exige al Ministerio dela reapertura del cruce de, ubicado en, "de inmediato" después de que no haya habido noticias de que ladel paseo subterráneo vaya a salir a concurso público., afirmó en una emisora de radio local. Desde hace casi dos años los conductores no pueden girar a la izquierda en esta intersección . Desde entonces unas barreras rojas y blancas, denominadas New Jersey, impiden que los vehículos puedan realizar esta maniobra.