La ONCE reparte 120.000 euros en premios en Cambre

El Cuponazo de la ONCE ha dejado 120.000 euros en Cambre, con cinco cupones premiados a las cinco cifras con 25.000 euros cada uno en el sorteo del viernes 11 de octubre. El vendedor de la ONCE Manuel Rey Mosquera es quien ha repartido los boletos preimados en Cambre, donde vende en el quiosco ubicado en el Parque da Igrexa de la capital municipal. Rey, afiliado a la ONCE por su discapacidad visual, vende desde hace diez años los productos de juego de la organización, tres de ellos en el quiosco cambrés.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas.