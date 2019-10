Seoane exige a la Diputación restituir la red de semáforos del cruce de Sol y Mar

El alcalde oleirense y diputado provincial Ángel García Seoane solicitará a la Diputación que restituya "de forma inmediata" las red semafórica en el cruce de Sol y Mar. Seoane demanda que la intersección recupere la funcionalidad "ante la inexistencia de novedades del Ministerio de Fomento en la contratación de la obra del túnel de Sol y Mar".

El Gobierno local oleirense denuncia que "cientos de ciudadanos se ven perjudicados por la imposibilidad de incorporarse a la carretera N-VI „dirección Madrid„ desde la calle Areal, teniendo que desplazarse hasta el otro lado del puente de A Pasaxe para realizar el giro". Demanda la reposición de los semáforos a la Diputación por ser titular de la calle que se cruza con la N-VI.

"Fomento nos engañó totalmente a todos con esas bandas", asegura, en referencia a las barreras tipo New Yersey que impiden el giro. "Han pasado dos años desde que están colocadas y no se atisba por ningún sitio que se vaya a hacer la obra. No vamos a permitir que se mantenga esta situación ni un momento más. Son horribles los atascos", denunció ayer Seoane en Radio Coruña.

La Diputación apunta que con probabilidad necesite permiso de Fomento, al ser una intersección con una carretera nacional.