El Concello de Miño descubre que el 77% de las plazas para movilidad reducida incumple la normativa

El Concello de Miño ha descubierto ahora que el 77% de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida incumple la normativa, ya sea porque no tienen las dimensiones estipuladas o por otro tipo de anomalías, como la falta de la preceptiva señalización vertical.

Paradójicamente fue una denuncia del PP, que gobernaba cuando se habilitaron la mayor parte de las plazas, la que ha propiciado el descubrimiendo de estas irregulares. Los populares exigieron hace unas semanas explicaciones por supuestas deficiencias en tres plazas creadas recientemente y solicitaron un informe que aclarara si cumplían la normativa.

En el último pleno ordinario, el PP volvió a preguntar por las medidas que pensaba adoptar el Ejecutivo. "Ha quedado claro que las plazas no cumplen, pero ustedes aún no han hecho nada al respeto", criticaron. La concejala Emma González admitió que una de las plazas nuevas no cumple las dimensiones y que otras carecen de la oportuna señalización vertical, unas carencias que se comprometió a enmendar con urgencia. La sorpresa llegó después, cuando la concejala desveló las conclusiones de un informe del departamento de Obras que concluye que de las "36 plazas de las que dispone el municipio, 28 están mal", el 77%. En seis de los casos, por incumplir las dimensiones.

El Ejecutivo afeó al PP que no se preocupase de estas cuestiones durante sus 30 años en el gobierno y los populares replicaron que tampoco el PSOE denunció las anomalías en la oposición.