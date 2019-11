Seoane aplica la ley estricta e impide debatir las mociones de la oposición

La mayoría absoluta de Alternativa dos Veciños se ha hecho valer con más peso en este mandato. El pleno de ayer fue el primero de una nueva etapa en la que el alcalde hace valer las prerrogativas que le otorgan leyes y reglamentos y que en el práctica le permiten que en las sesiones plenarias no se debatan ni se voten mociones de los grupos políticos de la oposición. Los partidos propusieron cinco mociones y para las cinco se votó si eran urgentes y con los votos mayoritarios del Gobierno local, ya quedaron fuera. Solo salió adelante (con el voto en contra del PP) la moción presentada por el Ejecutivo a la sesión, a petición de la Plataforma Social Vía Galega, dirigida a instar a la Xunta a tomar medidas que favorezcan el retorno de los jóvenes que emigran.

Hasta ahora el alcalde hacía uso de vez en cuando de la posibilidad de rechazarlas al votar contra su urgencia. Pero ahora, tras un informe encargado a la Secretaría Xeral, las puede impedir de dos formas. Primero, si son presentadas por registro como hizo el Partido Popular, es el alcalde el que decide si se incluyen en el orden del día para el pleno. Las del PP presentadas por este sistema, no se incluyeron. La otra forma de presentar mociones es plantearlas en la propia sesión, pero si se decide recurrir a la urgencia, de nuevo quedan fuera.

"Las mociones es la única manera en que la oposición puede presentar propuestas; si no, se coartan nuestros derechos", criticó el portavoz del PP, José Bonome. El resto de grupos también destacó que de esta forma no pueden realizar su labor de oposición y fiscalización, su papel queda prácticamente limitado a levantar o bajar la mano en propuestas del Gobierno, y a efectuar ruegos y preguntas.

Una de las mociones presentadas, de los populares, era darle a una calle o plaza el nombre de Andrés Pereiro, vecino de Xoez que murió tras el desembarco de Normandía combatiendo contra la Alemania nazi.

Ángel García Seoane recordó que la ley le permite decidir si incluye o no las mociones para los plenos y también si éstas se votan o no. El informe redactado por la secretaria municipal destaca que tanto la Ley de Bases de Régimen Local como los reglamentos de funcionamiento y organización establecen que es el alcalde el que fija el orden del día del pleno y puede consultar, si quiere, a los concejales y a la junta de portavoces los asuntos que no sean dictaminados en la comisión informativa.

La secretaria, no obstante, también recordó en dicho informe que el "derecho de participación de los concejales en los asuntos públicos es un derecho constitucional y no debe vulnerarse" y la regulación que se establezca del procedimiento para la presentación de las mociones "debe garantizar" dicho derecho.

"Lo que hace es legal pero no es democrático, ni ético ni limpio", subrayó el portavoz del PSOE tras finalizar la sesión plenaria, en la que además preguntó por la celebración de juntas de portavoces (reuniones de los portavoces de cada grupo político), que en otros concellos se celebran una vez al mes. Jorge Pérez recordó que no se celebró ninguna durante los cuatro años de la pasada legislatura y planteó si iba a haber alguna en la actual. "Cuando haga falta la convocaremos", respondió el regidor.

Ante esta situación de "falta de higiene democrática' el portavoz socialista ha planteado al resto de grupos la celebración por su cuenta de juntas, invitando también a Alternativa dos Veciños, de forma mensual "aunque no tengan valor jurídico, solo para tratar temas de Oleiros", ya que la oposición debe informar, informarse y proponer.

El pleno también aprobó rechazar los recursos contra las contribuciones especiales de la rúa Tema, presentadas por propietarios afectados.

Seoane achacó a la Xunta la responsabilidad de que haya dos familias que sufran malos olores en el entorno de Nirvana tras las obras de instalación del sifón.