La Guardia Civil investiga varios robos en viviendas en Oleiros

El municipio de Oleiros registró varios robos o intentos de robo en distintas localidades en la última semana de octubre, que investigan efectivos de la Guardia Civil. Son distintas personas y distintas formas de actuar por lo que no se trataría de una misma banda. Los robos o tentativas no han sido todos denunciados ante el Instituto Armado.

El día 26 se produjo un robo en un domicilio de la avenida Valle Inclán de Perillo sobre las 20.30 horas y poco después se produjo otro hecho similar ya cerca de la frontera con Sada.

Al día siguiente se registró un intento de robo en la rúa O Caño de la parroquia de Iñás. Unos desconocidos saltaron un muro de hormigón para entrar en una finca y accedieron a la vivienda colocando sillas de jardín apiladas unas sobre otras para entrar por la ventana de un baño, pero no lograron acceder.

Los propietarios de la vivienda presentaron denuncia ante la Guardia Civil.

Al día siguiente también, el 28 de octubre, un vecino de 65 años denunció un robo en la urbanización Os Regos de la capital municipal. En este caso se vio a tres jóvenes que entraron por la ventana de unos de los dormitorios de la casa y lograron llevarse joyas y bisutería.

También se produjo un robo con fuerza en un restaurante en Perillo, en la avenida Rosalía de Castro, en este caso de madrugada, sobre las tres. Alguien logró acceder al establecimiento forzando la verja metálica y se llevó algo más de 2.000 euros en efectivo.

Los agentes tienen claro que no son las mismas personas en todos estos casos tanto en Oleiros como en otros concellos por las descripciones de los testigos y también por su modus operandi. No existe, por ahora, violencia personal, tratan de entrar cuando no hay nadie en casa, lo que sugiere que se produce una vigilancia previa.

Asaltos en Cambre y Culleredo

En los últimos días, alrededor de la fecha de Samaín, se han producido varios hechos similares por distintas localidades de la comarca, como Cambre y también Culleredo, donde el Concello incluso va a instalar cámaras de vigilancia tras varios robos en chalés en la urbanización de A Zapateira.

En esta zona los ladrones lograron asaltar tres viviendas mientras los residentes estaban en la calle, celebrando en familia el Halloween.

Hasta septiembre de este año, en A Zapateira se habían registrado 25 robos, al ser una zona con muchas vías de salida, rodeada de mucho monte.