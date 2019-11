El Superior da la razón a los residentes en Vallesur y abre la puerta a legalizar el muro

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a la comunidad de propietarios de la urbanización Vallesur y ha revocado la sentencia que desestimó su solicitud de modificar el plan parcial A Zapateira 1 para legalizar un muro de contención de seis metros de altura que garantizaba la estabilidad para al menos doce casas colindantes.

Los jueces revocan la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña, que se opuso a la modificación del plan parcial de A Zapateira alegando que el muro excedía la altura máxima de 2,5 metros que fijaba el proyecto de urbanización.

El proceso se remonta a hace ya más de una década y tuvo su origen en la denuncia de un particular. El escrito de este vecino motivó la apertura de un expediente en 2007 por parte del Concello. Los técnicos municipales concluyeron que el muro debía demolerse porque incumplía el proyecto de urbanización y rechazaron la petición de los vecinos de modificar el plan parcial para regularizarlo al entender que el muro era ilegalizable dado que no se ajustaba a la ordenación de la zona.

La negativa puso en pie a los vecinos de Vallesur, que se movilizaron para reclamar una solución y recurrieron por la vía judicial la denegación de un cambio urbanístico. El TSXG les da ahora la razón al entender que no se trata de un muro de separación de parcelas, sino de contención de tierras, por lo que no resultarían de aplicación las limitaciones que fijaba el plan parcial. Argumentan los jueces además que la finalidad del proyecto en Vallesur era construir una urbanización de 138 viviendas y que no era posible con un muro de contención de 2,5 metros de altura por el desnivel que existía en la parcela.

El Gobierno local de Culleredo manifestó ayer su "satisfacción" por la sentencia que ofrece "por fin una fórmula adecuada para los residentes en Vallesur". El alcalde, José Ramón Rioboo, recuerda que el Concello mantuvo reuniones con las distintas administraciones para intentar evitar el derribo. "De hecho, el Gobierno local fue apercibido por la justicia por no ejecutar la sentencia", afirman en un comunicado. "Fue un proceso complejo y ahora se logra el aval legal para trabajar en la solución", celebran desde el Ejecutivo.

La sentencia, contra la que todavía puede interponerse un recurso de casación, ordena al Ayuntamiento de Culleredo aprobar el proyecto de modificación siempre y cuando los promotores de este cambio acrediten las condiciones de seguridad del muro.