Dudas entre el peaje y la cuarta ronda

¿Suprimir el peaje de Pastoriza o ejecutar la prolongación del acceso vial a Langosteira, el vial conocido como cuarta ronda? Esta es la pregunta a la que respondieron ayer los ayuntamientos de A Coruña y Arteixo en un debate, en el que también estuvo representado el grupo del PP en el Parlamento gallego. El Ejecutivo coruñés defiende la importancia de esta vía para evitar el colapso del entorno del polígono de A Grela. El Ejecutivo local de Arteixo apuesta por suprimir el peaje de Pastoriza, la "postura del sentido común"

La conocida como cuarta ronda es una carretera convencional de 2,9 kilómetros de longitud y un coste de 27,3 millones de euros proyectada por el Ministerio de Fomento para prolongar el acceso a Langosteira hasta llegar a la tercera ronda, de tal modo que el puerto exterior tenga un acceso directo a la Red de Carreteras del Estado. Su desarrollo ha provocado posturas enfrentadas. El bloque de la Xunta y el Concello de Arteixo defiende que no es necesaria y que la financiación prevista debe destinarse a la supresión del peaje de Pastoriza. Por otro lado, el Concello de A Coruña entiende que el vial es necesario para evitar el "colapso" de A Grela y facilitar los accesos a los polígonos de Vío y Pocomaco. Así quedó recogido ayer en un debate celebrado en la Radio Galega.

El concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad coruñés, Juan Díaz Villoslada, aseguró que la cuarta ronda" es una infraestructura necesaria para el futuro a corto y largo plazo de la ciudad y de toda el área metropolitana". También advirtió que si el proyecto no se realiza la ciudad puede sufrir importantes problemas de tráfico. "Si no se lleva adelante, ojo a la situación de colapso en A Grela y Marineda, y a la planificación de la intermodal, que va a incidir muchísimo más en la rotonda de Eduardo Diz", afirmó.

El Gobierno coruñés defiende la construcción de la nueva carretera con un informe elaborado por la entidad IFFE Business School entre julio y septiembre. El análisis considera un "freno al desarrollo general de la ciudad" la "inexistencia de una infraestructura viaria que comunique eficientemente" los puertos de la ciudad, los polígonos de A Grela, Pocomaco y Vío.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, indicó que está "reivindicando el sentido común". "Pedimos que en vez de nueva inversión, que no va a servir para lo que demanda A Coruña, se emplee ese dinero en el peaje. La liberalización del peaje es menos costosa", argumentó. La Xunta y el Concello de Arteixo propusieron a finales de octubre que Fomento asuma el peaje de Pastoriza, en la AG-55, en vez de construir la cuarta ronda. El coste de la liberalización de la autopista sería de 19 millones de euros y el nuevo vial, de 27,3. Calvelo también alertó de que la propuesta es "inmediata" y que la ejecución de la cuarta ronda supondría entrar en un escenario de entre "cinco o seis años".

La Xunta hizo público su apoyo a la supresión del peaje de Pastoriza tras varios años en que había evitado hacerlo. El parlamentario del PP, Martín Fernández Prado, portavoz de los populares en la Comisión de Obras Públicas, explicó que "la primera fase de la cuarta ronda es eliminar el peaje de Arteixo", ya que el proyecto de Fomento no sirve para mejorar las conexiones de los polígonos coruñeses. "Es importante que sea algo más que la salida del puerto exterior. Lo que está aprobado no permite alcanzar esta obra completa", aseguró Prado.

El proyecto de la cuarta ronda está promovido por el Ministerio de Fomento. Uniría el actual acceso a Langosteira con la tercera ronda. El proyecto estatal no cuenta con accesos a los parques empresariales de Vío ni Pocomaco. El ministerio ha afirmado que no le corresponde "el estudio de accesos a áreas industriales, que deberían ser analizadas y financiadas por otros organismos". Esto es, si el departamento de Fomento no asume los enlaces, la conexión con los polígonos debería plantearse en una segunda fase o paralelamente. El coste adicional tendría que abordarse a través de un convenio de financiación con el compromiso económico de otras administraciones.