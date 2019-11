El alcalde inicia su protesta de 48 horas en Sol y Mar: "No hay disculpa para no contratar la obra"

El alcalde inicia su protesta de 48 horas en Sol y Mar: "No hay disculpa para no contratar la obra"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha iniciado en el mediodía de este miércoles su estancia a modo de protesta en el cruce de Sol y Mar para urgir al Ministerio de Fomento a contratar las obras de reforma de la intersección. El regidor asegura que permanecerá 48 horas, hasta el mediodía del viernes, en una furgoneta que ha estacionado en la mediana de la carretera de la Diputación que sube desde la Nacional-VI, junto al cruce.

"No hay disculpa para no contratar la obra", denuncia el alcalde, quien recordó que los trabajos están pendientes desde hace años, y que en 2004 el Ayuntamiento encargó un proyecto que costó "13 millones de pesetas". Criticó que ninguno de los tres presidentes estatales impulsaran la reforma y que "la comarca de A Coruña es la gran olvidada". Incidió en que "es la carretera más transitada de Galicia" y advirtió de que, si el Gobierno central no desbloquea en seis meses los proyectos pendientes en el área, como la mejora del puente de A Pasaxe o de la avenida de Alfonso Molina, su partido, Alternativa dos Veciños, se presentará a las elecciones autonómicas, con él como número dos. Confió en que los diputados estatales de Podemos y BNG contribuyan a impulsar estos proyectos.