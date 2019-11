Seoane pedirá disolver el Consorcio si no se cambia al presidente

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, advirtió este miércoles de que exigirá cambiar al actual presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, el regidor de Abegondo, en el pleno de constitución del ente comarcal que se celebrará este jueves. Seoane sostiene que el Consorcio ha cometido "errores que benefician a empresas" al no controlar su actividad lo suficiente, en referencia a la gestión de las basuras, y que se ha convertido en "una agencia de viajes". "El presidente, con la ley en la mano, soy yo. Pero no lo voy a ejercer si se cambia al presidente", aseguró Seoane.

El regidor oleirense avisa de que, si no se cambia el presidente, pedirá "la disolución" del Consorcio, para lo cual asegura tener potestar ya que las cuentas del ente supramunicipal están adscritas al Concello de Oleiros. Afirma que la gestión del Consorcio y el restraso en celebrar el pleno de constitución y en presentar las cuentas "perjudica" al Ayuntamiento oleirense, por lo que reclamará cambiar la presidencia. El Consorcio ha eludido por ahora adelantar quién se postulará para la presicencia. Suenan como opciones más probables que Santiso continúe hasta que el ente se transforme en mancomunidad, pese a ser el único alcalde miembro del PP, y la integrante más nueva: la regidora de Betanzos, la socialista María Barral.