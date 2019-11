Santiso revalida el puesto de presidente del Consorcio

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, presidirá de nuevo el Consorcio As Mariñas. El popular ganó el pulso al regidor de Oleiros, Ángel García Seoane, con cinco votos frente a tres. Los mandatarios socialistas de Betanzos, Culleredo y Bergondo y el independiente Óscar García Patiño, de Cambre, votaron a favor de la permanencia de Santiso y solo los regidores de Sada y Carral se inclinaron por investir al líder de Alternativa dos Veciños (formación a la que pertenece el alcalde de Carral y con la que cogobierna el de Sada).

Es la primera vez que la presidencia del Consorcio no se decide por consenso. El PSOE, con mayoría, ha optado por mantener a Santiso y no postular candidato. La alcaldesa de Betanzos, María Barral, será vicepresidenta tras rechazar el cargo su compañera de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez. Consultados por los motivos que le han llevado a mantener a un alcalde del PP, los socialistas y el regidor de Cambre sostuvieron que se trata de un mandato de transición hacia la mancomunidad, que esperan que esté constituida en un año, por lo que entienden que es preferible que pilote la conversión el presidente durante los últimos años. Óscar García Patiño alabó también la "ecuanimidad" de Santiso entre asentimientos de los socialistas, que lamentaron que el oleirense pretendiese "imponer" su candidatura.

La concejala de Oleiros María José Varela fue la encargada de defender la postura del Concello. La edil sostuvo que no tenïan ningún interés en presidir el Consorcio, pero que se verían obligados a presentar candidatura si no se postulaba nadie más que Santiso Miramontes, al que acusan de una serie de irregularidades, como no presentar las cuentas a tiempo, que "perjudican" a Oleiros, ayuntamiento al que está adscrito el Consorcio.

El recién nombrado presidente tachó de falsos los argumentos de Oleiros y replicó que fue este Concello el que provocó que las cuentas se aprobasen tarde al impugnar la convocatoria para su aprobación. La sesión se levantó tras un pequeño cruce de reproches entre Santiso y María José Varela.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, avanzó hoy a través de los micrófonos de la radio municipal que impugnará este acuerdo, que considera "ilegal". "Hay que deshacer este Consorcio que no tiene sentido ninguno", afirmó.