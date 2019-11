La Xunta evita el debate sobre un cambio en la gestión de comedores de las guarderías

La conselleira de Política Social, Fabiola García, tachó ayer de "absolutamente intolerables e inadmisibles" los episodios alérgicos registrados en las escuelas infantiles, aunque evitó pronunciarse sobre un cambio de modelo y la gestión directa del servicio al ser interrogada en el pleno del Parlamento por la diputada del Grupo Común da Esquerda, Paula Quinteiro. Las intoxicaciones, de carácter leve, afectaron en la comarca a las guarderías de Oleiros (dos), O Burgo, Betanzos, Cambre, Carral y Oza-Cesuras

La conselleira tampoco se pronunció sobre posible la interposición de una sanción a la empresa adjudicataria hasta que los "especialistas identifiquen las causas de estos lamentables episodios". Fabiola García subrayó que fueron reacciones alérgicas leves y que la empresa encargada de los menús realiza desde hace 11 años este cometido sin incidencias.

"Los pequeños están en las mejores manos y con las mejores atenciones", afirmó la responsable autonómica, , que recordó que de forma provisional han descentralizado los suministros de materias primas. "La empresa que se encarga de la gestión se comprometió a que todos los suministros de proximidad cumplan los requisitos sanitarios y de trazabilidad", subrayó.

Fabiola García pidió disculpas a las familias por lo ocurrido: "Son madre y comparto la preocupación de las familias, me pongo en la piel de las madres y padres y yo también quiero saber qué paso", recalcó la conselleira, que abogó por tratar este asunto con cautela: "Seguiremos tomando todas las medidas que sean necesarias, pero necesario ir paso a paso y no tomar decisiones apresuradas en un ámbito tan sensible como la alimentación de nuestros hijos", sostuvo.

La intervención de Fabiola García no convenció al Grupo Común da Esquerda. "Su respuesta nos deja intranquilos", replicó Paula Quinteiro, que instó a la conselleira a pronunciarse sobre un cambio de modelo y la gestión directa del servicio. "Es el momento de apostar por el comercio de proximidad. Van a cambiar el modelo de gestión o van a seguir apostando por el criterio económico?", preguntó la diputada, que acusó al Gobierno gallego propiciar estos problemas al primer los criterios económicos en la contratación de la empresa. "Esta empresa fue elegida por ser económicamente más barata", recordó Quinteiro, que reclamó que "revierta a lo público" el servicio y que se apueste de forma definitiva por el comercio de proximidad.