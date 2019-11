Por el camino de las pioneras

Un autobús recorrerá este fin de semana el camino que abrieron las "pioneras" de Bergondo. La ruta Bergondo en Femenino, camiños de igualdade es una iniciativa que ha puesto en marcha el Concello para rendir homenaje a bergondesas ilustres y para rescatar del olvido a las "luchadoras anónimas" con la ayuda de la ciudadanía del municipio.

Son nueve paradas. Nueve mujeres que abrieron camino. Estas son sus historias.

▶Filomena Dato (1856-1926). Conocida como la poeta de As Mariñas, Filomena Dato es una de las mujeres más reconocidas de las incluidas en la ruta. Nacida en Ourense, esta intelectual, la segunda autora que publicó en lengua gallega, pasó largas temporadas en el Pazo do Curro. Esta vivienda se convirtió en sede de animadas tertulias a las que asistían, entre otros, figuras como Sofía Casanova o Pérez Lugín. Filomena Dato se ganó a pulso su inclusión en la ruta Bergondo en Femenino con poemas como Defensa das Mulleres, que contribuyeron a abrir camino

▶Jacinta Landa (1894-1993). Natural de Extremadura, Jacinta Landa dejó una profunda huella en Bergondo, municipio al que se trasladó tras casarse con Xohán Vicente Viqueira y fijar su residencia en la Quinta do Cortón. Formada en la Institución Libre de Enseñanza, Jacinta se especializó en la docencia con niños sordos y ciegos. El golpe militar de 1936 la sorprendió en la Quinta do Cortón con nueve alumnos de una colonia escolar con los que permaneció encerrada durante nueve meses, logrando resistir gracias a la ayuda de los vecinos. En 1939 consiguieron evacuar a los alumnos y Jacinta se volcó en la asistir a los hijos de los represaliados. Tras la muerte de su marido se trasladó a Madrid, donde fundó dos entidades de educación libre. Murió en el exilio, en México, donde tras participar activamente durante años en la vida política y cultural.

▶Luísa Viqueira (1918-2014). Hija de Jacinta Landa y Xohán Vicente Viqueira, nació en la Quinta do Cortón y sufrió los mismos avatares que su madre tras el levantamiento militar. A Luísa le tocó hacer muy joven las maletas y tras trabajar como profesora voluntaria durante la guerra en Francia, Suecia y Rusia puso rumbo a México. Desde el exilio impulsó el Patronato da Cultura Galega en México, enseñó a tocar la gaita y bailar la muñeira a las familias exiliada, colaboró en la revista Vieiros y presentó cada domingo el programa La hora de Galicia. Militó en el Partido Comunista y participó en la fundación de la UPG. Sus restos descansan en el cementerio de Ouces.

▶Inés de Ribadeneira. El pazo de Mariñán será una de las paradas de esta ruta en femenino. En él vivió, cuatro siglos atrás, Inés de Ribadeneira, una noble que estuvo a punto de morir asesinada por su marido, Luís Pimentel de Soutomaior, un hombre al que su nieto describió en una crónica como un "varón de fuerzas hercúleas" que le asestó once puñaladas "por ser doña Inés una señora ingenua como aldeana y menos aseada de lo que le convenía a su estado", según los escritos. Sobrevivió haciéndose pasar por muerta y terminó su vida en un convento.

▶Xabiela Fraga Sánchez. Natural de Babío, Xabiela es la fundadora de la saga de Os Xabielos, que cuentan hoy con varias joyerías de renombre en Madrid. En tiempos de la Guerra de la Independencia, Xabiela tuvo que buscarse la vida para sacar adelante a sus hijos tras quedarse viuda y logró hacerse un hueco en un oficio considerado por entonces peligroso, el de "la plata y oro". Para sobrevivir familia, Xabiela se desplazó durante años de una villa a otra comprando joyas. Comenzó adquiriendo galones de oro de los militares de Ferrol y, poco a poco, logró consolidar su negocio. Su carácter emprendedor y su "coraje" le han valido un hueco ahora en esta ruta de pioneras.

▶María Miramontes (1895-1964). Natural de Guísamo, María comenzó a trabajar con solo 11 años como costurera en A Coruña. Pronto comenzó a frecuentar los círculos republicanos y en 1918? empezó a militar en las Irmandades da Fala, donde conoció a su futuro marido, Ánxel Casal. Juntos promovieron varias iniciativas para la promoción de la lengua gallega, como la editorial Nós o la Escola de Ensino Galego. Tras el fusilamiento en 1936 de su marido, en aquel momento alcalde de Santiago, María Miramontes se exilió a Buenos Aires, donde falleció en 1964.

▶Maruxa do Chelo (1887-1980). María Fernández Sánchez, más conocida como Maruxa do Chelo, nació y murió en San Xoán de Lubre. Cuentan los vecinos que como comadrona ayudó a traer al mundo a más de ochocientos bebés entre 1930 y 1970. "Hasta hubo médicos que solicitaron su apoyo en casos especialmente complicado", recuerdan en Bergondo. Su trabajo como partera no era suficiente para sacar adelante a su familia y Maruxa se ganó también la vida en el campo y vendiendo pescado por las casas. Los vecinos han decidido incluirla en esta ruta por su "bondad e implicación".

▶Antonia Calviño Docampo (1897-1093). Emigró muy joven a Cuba, donde trabajó envolviendo puros en una tabacalera o de portera. Tras perder el trabajo su marido regresaron a Miodelo y fueron víctimas de la represión franquista por esconder en su casa a su yerno, el guerrillero antifranquista Amador Domínguez Pan más conocido como Jaime Pimentel. Fue recluida veinte meses en la cárcel y sufrió además el asesinato de su nieto Raúl, envenenado en una de las visitas a la prisión.

▶Mercedes Núñez Targa (1911-1986). Detenida en A Coruña en 1939 por su militancia en el Partido Comunista, Mercedes Targa acabó en la cárcel de Ventas y, tras quedar en libertad por un error burocrático logró huir a Francia donde colaboró con la Resistencia Francesa. La libertad duró poco tiempo, detenida de nuevo en 1944 y acabó en un campo de concentración de Ravensbrück, donde fue liberada un año después con graves secuelas.