El Consorcio reelige presidente al único alcalde del PP con el apoyo de PSOE y UxC

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, del PP, fue reelegido ayer presidente del Consorcio As Mariñas con cinco votos frente a los tres de su rival, el oleirense Ángel García Seoane, de Alternativa dos Veciños. Los votos del PSOE, que no presentó candidatura alternativa pese a gozar de mayoría en la entidad supramunicipal, inclinaron la balanza finalmente por el popular.

Los socialistas José Ramón Rioboo (Culleredo), María Barral (Betanzos), Alejandra Pérez (Bergondo) y el independiente Óscar García Patiño votaron a favor de mantener a Santiso mientras que el alcalde de Carral, Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños y su homólogo de Sada, Benito Portela (Sadamaioría) votaron a favor de García Seoane.

Los desacuerdos de varios alcaldes con Seoane ya vaticinaban que el alcalde de Oleiros no lograría los apoyos suficientes. La única incógnita era si el PSOE, el único partido con posibilidades de arrebatarle el puesto a Santiso, postularía un candidato. Tras mantener la intriga hasta el final, los socialistas se inhibieron y apoyaron la candidatura del único regidor del PP en el Consorcio.

En un primer momento, solo Santiso se postuló a la presidencia. Ante la falta de otra candidatura, la concejala oleirense María José Varela, que acudió al pleno en representación de García Seoane, defendió que la presidencia le correspondía por ley a Oleiros, municipio al que está adscrito el Consorcio. La oleirense aseguró que su Concello no tenía "ningún interés" en presidir la entidad y argumentó que daba este paso por los "problemas graves" que les estaba acarreando la gestión del Consorcio bajo la presidencia de Santiso. María José Varela apeló en concreto a los requerimientos realizados por el Consello de Contas a Oleiros por no rendir cuentas el Consorcio en plazo.

La edil dio traslado al pleno de un escrito en el que el Concello oleirense reclamaba formalmente el nombramiento de Seoane como presidente, el traspaso de las funciones de Secretaría e Intervención a Oleiros, la remisión de las cuentas y una propuesta de presupuesto para 2020 y que finalizaba advirtiendo al Consorcio "de las posibles responsabilidades" en las que podían incurrir los miembros de la entidad "de no cumplir con lo solicitado".

Su advertencia no surtió ningún efecto. Santiso replicó que la cuenta no se había enviado porque Oleiros había recurrido la convocatoria del pleno para su aprobación y la edil oleirense replicó que la sesión no se podía convocar sin antes constituir el Consorcio.

"Esa es su versión", se limitó a replicar Santiso que, tras preguntar si había alguna candidatura más, dio paso a la votación. Una vez elegido con los cinco votos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo tocaba elegir vicepresidente. Nadie se postuló. La alcaldesa de Bergondo, la socialista Alejandra Pérez, que ostentaba este puesto el pasado mandato, rechazó el ofrecimiento de Santiso, que le tendió la mano hasta en dos ocasiones. El recién investido presidente se volvió entonces hacia la regidora betanceira: "¿María?". Tras unos segundos, la regidora brigantina aceptó. Obviamente, nadie se opuso.

Al término de la sesión, Santiso, los alcaldes socialistas y el cambrés recordaron que Xunta y Universidad rechazaron en sendos informes los motivos que argüía Oleiros para exigir presidir la entidad. El PSOE y el alcalde cambrés argumentaron que respaldaron a Santiso por su compromiso de pilotar la conversión a mancomunidad y realizar el cambio en un año. Entre asentimientos de los socialistas, Patiño alabó la "ecuanimidad"y el talante dialogante de Santiso. "Gracias, gracias", se jactó el abegondés antes de lanzar un dardo a su rival : "Esto es una democracia, no una república bananera". Seoane ha anunciado que recurrirá el acuerdo, que ve "ilegal".