Daniel Prieto cumplió 18 años el pasado 3 agosto y su padre le regaló unas llaves y un casco. No era una moto, sino la promesa cumplida de poder subirse por primera vez a una bicicleta, inventada por su progenitor, Alberto. Desde ese momento, padre e hijo (que precisa de silla de ruedas) pasean por Oleiros abordo de una bicicleta eléctrica adaptada para la movilidad reducida de Daniel, que padece daño cerebral. "La primera vez que le llevé no quería bajarse, hasta comió en la bici", cuenta Alberto Prieto.

"La idea la he estado madurando 18 años, porque yo no sé nada de esto, soy fotógrafo. Una vez que tenía todo pensado no me llevó mucho construirla, en un mes estaba todo terminado. Un padre quiere que sus hijos anden en bici, y ésta es la forma que he encontrado para que pueda hacerlo", explica Alberto Prieto, que ayer estaba por la Festa da Centola de Lorbé con su hijo y en esta bici especial que tiene nombre, la Dani's Blue Bike, la bicicleta azul de Dani.

Este joven se quedó, según su padre, "con la boca abierta" cuando vio la bicicleta, que estrenó paseando por Mera. "No, no sabía nada", dice Daniel, cuando confirma que fue una absoluta sorpresa el regalo de su padre, que lo había mantenido en secreto y había terminado esta bici tan especial hacía un mes, tiempo en el que estuvo probándola para ver su seguridad. "Muy bien", añade cuando se le pregunta qué tal se viaja en la parte delantera, con visión total, en una cómoda silla con cinturón incluido y con el casco puesto. Daniel recuerda muy bien su cumpleaños y la fiesta que le organizaron, de la que destaca con gran cariño a sus abuelos.

"No es exactamente un invento mío sino adaptaciones a una bicicleta que yo tenía. Por ejemplo, compré ruedas sueltas de otra bici para ponerle en la parte delantera, en el asiento. La rueda de atrás lleva el motor, es un kit de rueda y batería que puedes acoplar. Toda la parte de delante la fabriqué yo. Hice planos y dibujos en 3D y luego fui a un soldador y a un mecánico para que me hiciesen lo que yo quería. Es muy segura, es prácticamente imposible que vuelque, por ejemplo, y no alcanza mucha velocidad", destaca Alberto.

Todos estos trabajos de adaptación y piezas le supusieron un coste de 2.300 euros, felizmente invertidos al ver la satisfacción de su hijo cuando pasean juntos. Es una bicicleta segura, que puede soportar un peso de hasta 125 kilos, dos adultos. "La sensación que tiene al ir delante, con toda la vista abierta, es impresionante", explica el progenitor.

"Yo no lo miro por el interés económico. Es un dolor de corazón ver padres que no comparten experiencias con hijos que tienen estos problemas", afirma Alberto Prieto, señalando la importancia que tiene para él hacer deportes y todo tipo de actividades con Daniel.

Proyectos

Alberto ya tiene en proyecto continuar con la fabricación y perfeccionamiento de más bicicletas de este tipo, le gustaría "hacer una línea" de este tipo de transporte para que se utilizasen sobre todo en ciudades con alta cultura de la bicicleta. De hecho ya tiene una segunda bici eléctrica adaptada terminada y además ya proyecta construir una combinación de ésta con silla de ruedas para el futuro.

"Este tipo de bici puede ser utilizada para personas con movilidad reducida pero también para llevar bebés, incluso con una adaptación podría servir para transporte", asegura Alberto Prieto.

Esta familia de Oleiros realizó hace unos años una campaña para lograr fondos con el fin de adquirir un coche adaptado, con una rampa, para realizar los traslados de Daniel , que va en silla de ruedas. Fabricaron llaves y muñecos de cuerda que vendían, debido a que no tenían suficientes recursos económicos. Y lograron su objetivo. Ahora, tras el coche adaptado, ya tienen la bici adaptada, todo gracias a su esfuerzo, ingenio y corazón.