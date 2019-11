Arteixo mantendrá precintado el circuito de Morás tras rechazar un nuevo recurso

El circuito de Morás seguirá precintado por el momento. El Concello de Arteixo ha acordado mantener el cierre decretado en 2018 en la instalación después de desestimar un recurso presentado por la Peña Autocross Arteixo, que pidió que se anulase esta medida cautelar al entender que cualquier ilegalidad cometida en unas obras de 2008 en el recinto ya ha prescrito. Así lo recoge una resolución del alcalde, Carlos Calvelo.

El Ayuntamiento acordó precintar el circuito en 2018 e iniciar una investigación sobre el uso sin licencia de la instalación. A principios del pasado verano la concluyó y decidió mantener la orden. Los organizadores recurrieron el decreto y ahora el Concello desestima la petición.

La investigación que realizó el Ayuntamiento se centró en la alteración topográfica del terreno y el desarrollo de la actividad de circuito de autocross sin la correspondiente licencia. El Gobierno local concluye que "el plazo de caducidad de seis años" que reclama la Peña Autocross Arteixo "sería aplicable a las obras realizadas, pero no al desarrollo de la actividad, al tratarse de un uso continuado", con lo que considera que la orden debe mantenerse al no haber licencia. "Ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tributos, tasas o impuestos, ni la tolerancia municipal implican acto tácito de otorgamiento de licencia o cualquier otro título habilitante", asegura el Concello.

El expediente recoge que la Peña Autocross Arteixo argumentó "la no existencia de actividad que se pueda paralizar y el no desarrollo de una actividad continuada". El Ejecutivo municipal responde estas afirmaciones entran en "contradicción" con lo que reconoció la entidad en los distintos presentados "durante la tramitación del procedimiento en relación a que el circuito se mantuvo en activo desde el año 2000 y que desde 2008 se celebraron más de 40 pruebas automovilísticas en el recinto, una media de cuatro anuales".

El Gobierno local señala que "el grado de utilización" del recinto "no justifica" que no haya que pedir licencia para al actividad. "No se trata de un evento extraordinario, se desarrolla periódicamente", afirma.

El Concello acordó el 29 de junio del pasado año precintar el circuito de autocross de Morás tras una denuncia que realizó el que fuera edil de Urbanismo del PSOE entre 2007 y 2011, José Luis Rama, el 8 de junio. Exigió que se cumpliese la orden de precinto del circuito dictada por el Concello en 2008 y que se adoptasen medidas para impedir la celebración de la prueba del campeonato gallego.

La legalización del circuito de Morás está pendiente de que el Gobierno local de Arteixo apruebe un plan especial de dotaciones e infraestructuras. La intención del Concello es que este recinto deportivo se convierta en una zona de ocio que esté preparada para acoger más tipos de eventos públicos, ya sean recreativos, deportivos o de otros tipos.

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental dio luz verde en septiembre de 2018 al plan que propone el Ejecutivo municipal para legalizar el circuito de autocross de Morás. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente eximió al plan especial del procedimiento de evaluación estratégica ordinaria al considerar que esta propuesta no provocará efectos significativos en el medio ambiente. Este plan afecta a un ámbito con una superficie de 200.000 metros cuadrados.