Calvelo propone ligar la subida salarial de la plantilla municipal a su "productividad"

El Gobierno local de Arteixo rechaza realizar una subida de sueldos generalizada a los trabajadores del Concello propuesta por los sindicatos. El alcalde considera que es "inasumible" dedicar 2,3 millones de euros más al año a los salarios y ofrece en su lugar incluir 600.000 en el presupuesto de 2020 vinculados a "criterios de productividad". Los representantes de la plantilla (CIG, CSIF, CCOO y UGT) aseguran que estudian "la elaboración de un calendario de actuaciones con el objetivo de recordar al Gobierno local la necesidad de aprobar" una valoración de puestos de trabajo y acusan al Ejecutivo de actuar de "mala fe". La plantilla está compuesta por 280 personas.

El alcalde, Carlos Calvelo, advierte que no va a cambiar de postura sobre este asunto, ya que ve imposible subir 2,3 millones de euros los sueldos cuando la masa salarial actual es de 9,5 millones. "No vamos a ceder", asegura. Defiende que su propuesta es mejor. El alcalde señala que en el presupuesto de 2020 incluirá "una cantidad que puede rondar los 600.000 euros" que estará vinculada a "criterios de productividad como el número de licencias que se sacan adelante o que los expedientes no se acumulen". "Para nosotros es mejor la subida con criterios de productividad como en el mundo real", argumenta.

El otro paso que pretende dar el Ejecutivo municipal es contratar a una empresa externa para que elabore una valoración de puestos de trabajo "independiente y objetiva". La intención de Calvelo es que este documento ya esté listo en 2021 y que incluya 30 puestos nuevos. El Ayuntamiento carece de la valoración de puestos de trabajo.

Los sindicatos del Concello creen que el Gobierno local "actúa de mala fe en las negociaciones con los trabajadores después de que el alcalde, en mesa general de octubre pasado, iniciase un camino de retroceso para negar lo acordado en abril con argumento pueriles y poco consistentes".

La representación de los trabajadores explica que el alcalde en abril "aprobó la valoración de puestos de trabajo propuesta y que conllevaba las fichas de función por cada puesto de trabajo". El regidor matiza que dio su visto bueno a los puntos de valoración y no al "precio por punto". También indica que en la propuesta de los sindicatos hay subidas que son del 24% para algunos empleados municipales, pero que la mayoría tiene "incrementos mínimos".

El comité de empresa indica que la valoración de puestos de trabajo propuesta al Gobierno local cumple "todos los requerimientos del Ejecutivo local" y que se realizó "de manera absolutamente objetiva, con la aplicación de puntuaciones de manual para cada factor lo que da como resultado punto, no euros".

"La valoración de puestos de trabajo es imprescindible para la organización del Concello para acabar con la discriminación salarial en puestos iguales y para finalmente equipararnos con otros concellos de similar tamaño", aseguran los sindicatos. También denuncian que "en los últimos ocho años el Gobierno no ha aprobado ninguna petición significativa derivada de las negociaciones sindicales, por lo que concluimos que el alcalde no quiere aprobar nada de lo realizado por los trabajadores".

Reclamaciones policiales

La Asociación Profesional de Policías Locales de Arteixo asegura que hay un "malestar general" por "la falta de palabra" del Ejecutivo municipal, que se había comprometido a aprobar este documento, que el personal municipal considera que es fundamental.

Los agentes advierten de que en los últimos años han asumido "mayor competencia en materia de Tráfico", cuando la Guardia Civil traspasó varias vías. Denuncian que no ha habido "ningún tipo de previsión en cuanto a organización y estructura, necesarios para poder hacerse cargo de dichas competencias de forma profesional y garantizando un servicio que mejores la seguridad vial del municipio".

Los policías afirman que han aumentado sus competencias en seguridad ciudadana, "viendo cómo se incrementan las injerencias políticas en sus funciones" y "se incumplen compromisos adquiridos por el Gobierno para la mejora del funcionamiento policial".