Familias de alumnos del Ponte dos Brozos exigen más profesores de apoyo

Familias de alumnos con necesidades específicas el colegio Ponte dos Brozos exigen que se dote al centro de más profesores especialistas y cuidadores. Denuncian que los profesionales de apoyo existentes en la actualidad resultan insuficientes para los niños a los que se les ha reconocido el derecho a una atención específica y aseguran que quedan unos treinta pequeños pendientes de evaluación. La Xunta asegura que, tras estudiar las necesidades del centro con los dos orientadores, la dirección y la inspección educativa, se concluyó que sí se necesitaba un especialista de Audición y Lenguaje (AL), que ya se ha concedido, por lo que considera "cubiertas" las "necesidades específicas".

Padres de alumnos afectados aseguran que en la actualidad son once los niños a los que se ha reconocido el derecho a profesores de apoyo pero ven insuficientes los profesionales asignados al centro: tres especialistas de Audición y Lenguaje (AL), tres de Pedagogía Terapéutica (PT) y tres cuidadores. Aseguran que este personal no basta ya que varios niños necesitan un cuidador a su lado de forma permanente. "Una niña con síndrome de Down con una traqueotomía se escapa de clase y se quita el tapón y la profesora no es capaz de volver a ponérselo y no tiene la atención que necesita", asegura una representante de los padres. Asegura que hay un niño con síndrome de West "que todavía no camina, está en silla de ruedas, y no se escapa, claro, pero no se le puede tener ahí como un mueble". Cita también el caso de dos alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que "necesitan una referencia en clase que no tienen".

La madre denuncia también que el AL que la Xunta ha autorizado "se consiguió porque los padres llevamos peleando desde julio, porque el que había estaba de comisión de servicios y no se iba a incorporar", por lo que los pequeños permanecieron sin sesiones de esta especialidad "desde el inicio de curso hasta ahora". Asegura también que, al no resultar suficientes los especialistas, se han recortado horas de atención a varios niños, como su hijo, y que "se ha priorizado a los casos más graves, por lo que no se atiende a niños con problemas como la pronunciación, que con una hora a la semana se solucionarían".

Las familias aseguran que la Xunta les ha respondido que no pueden incrementar a los especialistas porque superarían el número de los existentes en los colegios de educación especial. Replican los padres que "no se puede comparar el número de especialistas con números absolutos, porque quizá un centro de educación especial tenga 400 alumnos, cuando en el Ponte dos Brozos hay más de 1.100" y "debería hablarse de porcentajes. Añade la representante de los afectados que el colegio arteixán "asume la escolarización de niños que no pueden entrar en cualquier de los colegios de los alrededores" y critica que se les escolarice en el Ponte dos Brozos si no se les va a proporcionar la atención necesaria".