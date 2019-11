El Consorcio aprueba las cuentas y Oleiros vota en contra y reclama la competencia

"Oleiros vota en contra de cualquier acuerdo que se adopte en este pleno", advirtió la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento oleirense, María José Varela, casi al inicio de la sesión que ayer celebró el Consorcio As Mariñas, al abordar el segundo punto: la dación de cuenta de las resoluciones firmadas por la presidencia desde el pleno anterior. Y cumplió: votó en contra también de la cuenta general de 2018, tras aclarar que no discrepa con "el fondo" sino con que sea el Consorcio quien la apruebe.

Varela, que ya había pedido modificar el acta del pleno anterior, en que el abegondés José Antonio Santiso „único alcalde del PP del ente comarcal„ revalidó la presidencia con cinco votos frente a los tres que obtuvo el regidor oleirense, Ángel García Seoane„, sostuvo que "el Consorcio no es el órgano competente para aprobar las cuentas" sino que deberían aprobarse "en el pleno de Oleiros", al que el Consorcio está adscrito por ser el ayuntamiento más poblado, de acuerdo a los requisitos para los consorcios que marca la ley de bases de régimen local. Consideró que los acuerdos en materias económicas que adopte el Consorcio serán, por tanto, "nulos de pleno derecho".

El presidente y el secretario discreparon. Sostuvieron que la única obligación del Consorcio se remitir las cuentas a Oleiros para que las agregue a las suyas y las presente, pero rechazaron que sea el Ayuntamiento oleirense quien deba aprobar los documentos contables comarcales y citaron informes de la Universidade da Coruña y varios técnicos que avalan su postura. "Entonces ya excusamos tener el Consorcio. Ya se podrían deshacer las Corporaciones", dijo Santiso, quien recordó que está pendiente la aprobación de los estatutos para la transformación en mancomunidad. "Ahí, quien no quiera, que no se sume", apostilló el presidente, y señaló que los estatutos no se están adaptado "por el imperativo de Oleiros, que quería la tener presidencia, Secretaría e Intervención", comentario que abrió una discusión entre el presidente y la representante oleirense sobre si es "irregular" o no que el Concello oleirense tenga al frente de su Secretaría e Intervención a funcionarios que no son habilitados nacionales, aunque han sido nombrados por la Xunta. Santiso recordó también que el Ayuntamiento de Oleiros ha dado su visto bueno a la aprobación de puntos y documentos contables en el pleno del Consorcio hasta ahora.

"Lo que decimos que es hay una situación irregular que sufre el Consorcio y, por añadidura, el Ayuntamiento de Oleiros", defendió Varela. La representante de Sada en ausencia del alcalde, María Nogareda, también de Alternativa dos Veciños, pidió al término de la sesión: "Que se resuelva esta situación".