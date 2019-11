Alumnos, docentes y padres protestarán para mantener Bachillerato en la Laboral

La comunidad escolar del instituto Universidade Laboral protestará para exigir que el centro mantenga la oferta formativa en Bachillerato, contra la decisión de la Xunta de trasladar la Secundaria no obligatoria al Rego de Trabe y reorganizar espacios para que el instituto inaugurado en 2016 disponga de más aulas para ESO. En una reunión de más de tres horas celebrada ayer entre la junta directiva del ANPA y la dirección del instituto, a la que se sumaron más de una veintena de padres, se acordó empezar por exigir una reunión a la Xunta para discutir "una decisión impuesta" y por dar "apoyo incondicional" a las medidas que impulsen los alumnos, que reúnen firmas y, en cuanto terminen los exámenes de la primera evaluación, prevén convocar sentadas y manifestaciones, explica la presidenta del ANPA, Nuria Carballeda.

La primera iniciativa en rechazo a la supresión de Bachillerato en la Laboral, junto con mensajes de protesta en redes sociales, ha sido una petición formulada a través de la plataforma digital Change.org, que a última hora de la tarde de ayer rozaba los 500 votos solo dos días después de lanzase. La comunidad escolar del centro cullerdense había anunciado en principio que reclamaría que se permitiese completar el Bachillerato en la Laboral a los chicos que ahora cursan primero en ese centro. Ayer, sin embargo, decidieron reclamar que se mantenga la opción de cursar Secundaria no obligatoria en el centro más allá del próximo curso. "Lo que ofrece la Laboral no lo hay en ningún sitio. Acaba de recibir un premio por esa convivencia entre distintas formaciones. Es el mundo preuniversitario", señala Carballeda, y asegura que "un alto porcentaje de alumnos se marcharían si los cambiasen de centro, no por cuestionar la educación en el Rego de Trabe, sino porque vienen de otros concellos y han escogido la Laboral porque es única".

Las acciones de protesta no tienen fecha todavía. El ANPA pedirá un encuentro con la Xunta y los estudiantes se reunirán este viernes para comenzar a definir los actos que impulsarán, además de redactar en un escrito para la jefatura territorial de educación.