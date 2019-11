"El comienzo de la cuarta ronda tiene que ser con la supresión del peaje"

El Concello de Arteixo recibió hace un mes el respaldo de la Xunta a su petición de que Fomento renuncie a la construcción de la prolongación del acceso a Langosteira, conocida como cuarta ronda, y que se dediquen los fondos previstos para esta obra a la supresión del peaje de Pastoriza, en la AG-55. El regidor analiza el escenario actual.

¿Por qué Fomento debería aceptar la propuesta del Concello y la Xunta para suprimir el peaje de Pastoriza?

Entendemos que han quedado demostradas las arbitrariedades a la hora de elección de alternativas y ha quedado probado que la alternativa del Ministerio no es la mejor valorada. La mejor puntuada debería ser la supresión del peaje.

¿Qué pasaría si Fomento no acepta la propuesta?

Tendríamos que esperar entonces a lo que la resolución judicial. Esperamos y deseamos que la Audiencia Nacional nos dé la razón. Si hubiera una sentencia en contra, seguiríamos recurriendo a la siguiente instancia.

¿A qué instancia?

Entiendo que es el Supremo. En todo caso, si no hubiera una respuesta favorable daríamos traslado tanto a la gestión de fondos Feder como a la propia Comisión Europea. Entendemos que es una mala praxis por parte del Ministerio de Fomento utilizar fondos europeos después que queden sin uso y sin servicio [carriles que esquivan el peaje de Pastoriza]. No vamos a parar. Vamos a seguir luchando para que impere el sentido común.

Habla de una mala praxis de Fomento, pero curiosamente solo ha sido el Concello de Arteixo el que ha alertado sobre esta situación.

A lo mejor sí que falta una coordinación entre administraciones. Hay un caso que no entenderíamos. Si el Ministerio no aceptara nuestra propuesta, el propio ayuntamiento de Arteixo, que es donde está ubicado el puerto exterior, no tendría conexión con el puerto. En teoría, cuando el Ministerio haga la alternativa, esos carriles [del peaje de Pastoriza] van a quedar sin conexión. Desde los polígonos de Sabón y Morás no podrían acceder. Habría que ir a la rotonda del Marineda.

¿No hay entrada en Sabón?

La entrada de Sabón es residual. Hay unas barreras y una cabina, pero no hay nadie. La entrada es por la autovía nueva.

Lleva cinco años con la petición a Fomento, ¿nunca pensó en tirar la toalla?

Nunca pensamos en tirar la toalla. Uno de los condicionantes por los que yo entré en política fue la necesidad de hacer una conexión de la autovía en Meicende para proceder después a hacer una circunvalación que pagaría el Ayuntamiento, desde la refinería hacia el enlace. Hablamos de mercancías peligrosas.

¿Por qué la Xunta tarda cinco años en sumarse a su petición?

La coordinación entre administraciones debe ser lo que impere. Ahora la Xunta lo que hace es una valoración económica, que es la propuesta más rentable. Agradecer el apoyo por parte de la Xunta.

¿Qué le pareció que A Coruña saliese en defensa de la cuarta ronda después de que la Xunta hiciese pública su postura?

Están mezclando dos cosas que están llevando a la confusión. La cuarta ronda no es la alternativa 3 [vial de Fomento]. La alternativa 3 es un vial convencional de un carril por sentido con una pendiente de un 7% y en el que no hay ninguna conexión a ningún sitio. Sale del puerto y enlaza con la tercera ronda. No da servicio a nuevas infraestructuras. Solo enlaza con la tercera ronda. Además lo hace en el punto más complicado, donde hay siete carriles actuales y donde entroncarían dos más. Y donde va a haber viaductos de 16 metros de alto y donde va a haber expropiaciones masivas a todo el entorno de As Rañas. Es un vial convencional que no da servicio a nadie. La cuarta ronda tiene que ser más ambiciosa. El comienzo de la cuarta ronda tiene que ser con la eliminación del peaje y el final de la cuarta ronda tiene que ser con la construcción de la tercera ronda con la AP-9. Eso es una cuarta ronda. Eso vertebraría el territorio. A mí me gustaría que otras administraciones apoyaran nuestra propuesta de que se elimine el peaje y se estudien nuevas infraestructuras.

Los polígonos de Vío, Pocomaco y A Grela defienden el proyecto.

Están cometiendo esa equivocación, de pensar que la alternativa 3 equipara a la cuarta ronda. No da ninguna conexión.

Ellos entienden que el proyecto de Fomento es una primera fase y luego hay una segunda.

Tú cuando ejecutas una obra de 40 millones de euros, donde hay un vial convencional, después no lo puedes ampliar por ningún lado. ¿Qué vas a hacer? Meter al polígono de Pocomaco dos años de construcción con viaductos a 16 metros de altura para posteriormente en una segunda fase poner otros viaductos a 24 metros de altura. Allí es imposible superponer cruces. El Ministerio no plantea un desvío a Marineda, Lonzas... No plantea nada.