Una científica referente en cambio climático estará en Santa Cruz

La oceanógrafa gallega Débora Iglesias, catedrática en la Universidad de California, estará en el Centro de Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) en Santa Cruz el próximo lunes día 2 a las 12.00 horas para participar en una charla coloquio sobre los desafíos a los que se enfrentan los océanos y los efectos que padecen por las actividades humanas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La investigadora, que es un referente internacional en el estudio del fitoplancton marino, presentará su libro The Future of Marine Life in a Changing Ocean, en el que resume tres décadas de conocimiento sobre el medio marino, sus amenazas e incluso analiza el coste del cambio climático en la seguridad alimentaria. Tras la presentación de esta obra se iniciará la charla-coloquio con los presentes.

La investigación de esta científica y su equipo analiza fenómenos como la acidificación de los océanos y la disminución de los niveles de oxígeno, el calentamiento de los océanos o la contaminación marina. Débora Iglesias ha desarrollado su carrera en los mejores centros de investigación del mundo y ha publicado sus investigaciones en prestigiosas revistas, una de ellas, en 2008, fundamental para cambiar la opinión de la comunidad científica sobre la relación de las algas y el efecto invernadero.